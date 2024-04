Finalista de 'Drag Race España All Stars'

La entrevista de Samantha Ballentines en 'Cuerpos especiales'

Samantha Ballentines visita Cuerpos especiales tras quedar segunda en el programa Drag Race España All Stars. No se llevó el dinero del premio pero sí el cariño del público, que la lleva apoyando desde hace más de 15 años. La polifacética artista repasa sus shows más random, nos cuenta cómo será la gira All Stars y se anima a imitar a Isabel Pantoja.