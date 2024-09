El escatológico motivo por el que Eva Soriano no fue al concierto de Agoney

Agoney es uno de eso artistas que han encontrado en Cuerpos especiales una especie de segunda casa y, por ello, ha recibido el pasaporte por su tercera visita al antimornign show de Europa FM. Una cita, que sin embargo, no ha estado exenta de tensión por la ausencia de Eva Soriano en el concierto de presentación de Dicotomía, el nuevo álbum del canario que se lanzará el próximo 20 de septiembre.

"Es mi amigo, yo lo quiero muchísimo (...) No se por qué, pero me olvidé ", ha comenzado su disculpa la cómica, aunque había motivos mucho más profundos detrás de este olvido, como ha detallado. "Estoy teniendo muchos problemas gastrointestinales, llevo una temporada un poco pocha de la tripa y ayer tuve un episodio de caca fuerte", ha recordado, argumentando su ausencia, ""igual si hubiera ido, me habría cagado encima". Motivos por los que Agoney no ha podido más que entender las circunstancias: "Si es porque te cagabas, yo te perdono".

Sobre Dicotomía, el segundo álbum de estudio de su carrera, apenas se ha conocido a qué suena Éxtasis, su single adelanto. A pesar de todo, Agoney ha indicado que se trata de "una historia" contada de manera secuencial y, además, "cada canción tiene un videoclip".

Un concepto que ha plasmado también en los conciertos, "comenzando con un descenso en los infiernos" y ascendiendo hasta "el cielo" que, al menos en el show de presentación, le ha costado un buen susto. "Casi muero", ha explicado el de Adeje, debido a una manipulación del arnés poco adecuada. "Volé, literalmente (...) Se me giró la cosa".

Además, dado el reflexivo título del disco, Agoney ha explicado que es una persona llena de contradicciones. "Cada día voy pensando cosasa diferentes (...) a mí me gusta estar hablando conmigo mismo", ha añadido, desvelando que una de las contradicciones más palpables es un su pasado como monaguillo. "Yo era monaguillo, pero nunca he sido creyente; me gustaba la performance".

Por otro lado, el artsta se ha inclinado por un estilo electrónico en este nuevo proyecto, recordando que se trata de un estilo del que es seguidor desde que "tenía 17 años".

