Eva Soriano le coge el móvil a Pablo López para mandarle un audio a Pablo Alborán: "Vengo a ponerte la cara colorada"

La visita de Pablo López a Cuerpos especiales siempre es una de las más divertidas de la temporada. El malagueño ha llegado para charlar con Eva Soriano y Nacho García de La Función, su última canción en la que participan sus compañeros de su primer grupo Niño raro, Antonio Carlos Miñán y Juanjo Martín, y que ha sido grabado en Abbey Road.

"Quise volver al principio, al local donde empezó todo", ha explicado acerca de esta reunión con sus compañeros, añadiendo que "el niño sigue estando allí, la ilusión". "El feedback está siendo maravillosos y no esperábamos nada. Qué bonito es sacar algo sin pretensiones. Era una celebración y una declaración de intenciones de que nos queda mucho camino (...) Me la están pidiendo para futuras giras".

Además, también ha explicado las virtudes que tiene Abbey Road, a pesar del costo, y hacerlo con la London Metropolitan Orchestra, al igual que Mira cómo bailan. "En Abbey Road dices good morning son 500 libras, si me hacen una taza no te quiero ni contar.", ha explicado entre risas, aunque ha asegurado que tras "ocho años, los últimos tres discos, es una experiencia maravillosa, nos tratan muy bien. Son muy caros pero son muy buenos".

En cuanto a su tan esperado nuevo álbum, Pablo López ha insistido en el mensaje que dio en su anterior entrevista en Cuerpos especiales ("Me comprometo a que salga este año. Ya tiene título, es una palabra y tiene la letra C"), dando pie a que Eva Soriano y Nacho García comenzasen a elucubrar con diferentes títulos como C-4 o Cuatro Pablo López, poniendo muy nervioso al cantante porque podrían estar acercándose demasiado.

De cara al futuro más inmediato y apenas unos meses después de haber terminado su gira internacional, en la que se ha visto totalmente arropado en territorio americano, Pablo López ha preparado un nuevo tour 360 con apenas cinco fechas. "Lo hicimos hace seis años y fue la experiencia mas bonita que me ha pasado nunca", ha explicado con respecto a un espectáculo con el que quiere "llevar lo que ocurre en casa cuando estamos en una reunión". Además, ha destacado que "es un concierto muy especial" porque puede comunicarse con el público, aunque "desgasta muchísimo".

Como gran colofón a la entrevista, Pablo López ha demostrado porque es el Pablo Bueno de Cuerpos especiales y ha dejado que Eva Soriano enviase un mensaje a Pablo Alborán reclamando su eterna promesa de acudir al programa. Un divertido momento en el que, además, se ha descubierto que está registrado en la agenda del de Fuengirola como Pablo López en lugar de su apellido real porque como le "confudían con Pablo Alborán, pa' putearlo".