Eva Soriano le grita a la oyente que quiere más música y menos charla: "Si no te gusta el programa, gira la ruedita"

"Vengo cargadita de odio, como el que hay en las redes", ha indicado Eva Soriano en Cuerpos especiales en Eva le grita a una nube para explicar por qué responde a un insidioso mensaje que recibió la semana pasada en X:

"Me quedé picueta, porque yo había contestado con toda la educación del mundo y, encima, me dicen que soy borde (...) ¿Cómo no voy a entrar al trapo? Siendo yo la persona que ha recibido tremenda tropelía y sea la castigada y no la persona que lo ha escrito", ha explicado por la mesura que debe tener en sus mensajes, mientras que el resto de cuentas no verificadas pueden decir lo que quieran sus "lenguas viperinas y teclados lleno de ponzoña"

"Nos enviaron un mensaje de odio a las 9 de la mañana. ¿Eres Putin o qué?", ha indicado. "En la radio hay una cosa que se llama el dial. ¿No te gusta el programa? Gira la ruedita. Pásalo, tienes esa capacidad", ha detallado con respecto a cómo proceder ante un contenido en medios de comunicación que no gusta al usuario. "No escribir nada es gratis".

De hecho, ella misma se ha sorprendido de que haya oyentes que critican el tiempo de charla en la radio. "Un tuit que dice que se habla mucho en la radio, que chorprecha".

Además, ha advertido de que si escoge "el camino de la violencia, tengamos cuidado" porque "si tienes que elegir alguien a quien odiar, no elijas a una persona que madruga". "Voy a buscar la IP y como tengas un negocio lo voy a llenar de comentarios negativos.

Ya no puedo más, estoy desesperada. Estoy cansada de todo el mundo", ha zanjado.