Eva Soriano no entiende la atracción por los chicos malos: "¿Por qué te gusta ponerte movidas en tu vida personal?"

Eva Soriano está harta de los chicos malos. La presentadora ha hecho estas declaraciones en respuesta a Karol G , que recientemente ha confesado que le gustan los malotes. "En esta aventura la manita no te la puedo dar", ha dicho la presentadora, que ha hecho una versión de Duro de Bad Gyal para celebrar a los que nos quieren, respetan y entienden.

A Eva Soriano no le gustan las últimas declaraciones de Karol G. La cantante colombiana dijo recientemente que le gustan los chicos malotes, canallescos, y la presentadora de Cuerpos especiales, fan incondicional de la reina del Coachella 2026, dice que ahí no entra.

"Tropicoqueta fue mi disco más escuchado del año pasado pero es verdad que en esta aventura la manita no te la puedo dar porque estoy un poco cansada del discurso de los chicos malos", ha dicho dirigiéndose a la intérprete de Mañana será bonito. "A mí ya me gustan los chicos buenos. A mis 36 años yo ya he transitado por este punto de persona malota festiva y a mí ya me gusta que por lo menos se aprendan mi nombre. ¿Qué quieres que te diga?", ha reconocido a los oyentes del morning de Europa FM.

"Estoy un poco cansada del discurso de los chicos malos"

Para Eva Soriano, los chicos malos están llenos de complejos y no cree en el discurso No me gustan los chicos buenos, son muy aburridos. "Es como si llegas al curro y dices ¿Tú te crees que hoy mi jefe no me ha hecho luz de gas, que me ha dicho que esto está bien, que me ha llegado la nómina y me han pagado lo que me tienen que pagar? Madre mía, qué asco, qué aburrida estoy, qué asco de todo. En lugar de decir Qué bien estoy en un trabajo que estoy valorada, que me escuchan, que me pagan lo que me tienen que pagar..."

"¿Por qué de repente en tu vida personal te gusta ponerte movidas? ¿Ponerte a un jambo que lo único que te da es dolores de cabeza? Luego te sale una úlcera", ha dicho para luego echar por tierra la idea que tienen algunas y algunos sobre los chicos malos. "De sentimiento son flojos pero no veas en la cama... ¿No veas en la cama, qué? Si no te hace caso a nivel sentimental, ¿tú crees que se va a poner a pensar cómo está tu potota?".

"Si no te hace caso a nivel sentimental, ¿tú crees que se va a poner a pensar cómo está tu potota?"

Ese discurso de los chicos malos te alegran la vida tiene que terminar porque lo único que alegran es la cartera de tu psicólogo. "Luego las películas de Antena 3 y empiezas a gritar a la tele Qué haces con él, déjalo, no seas tonta... Eso mismo piensan tus amigas de ti, que eres la tonta del multicine de Antena 3. Tú eres la que muere ahogada en el lago".

La canción de Eva Soriano a los chicos buenos

Ya es hora de poner en valor a los chicos buenos. "Ellos nos dan la verdadera felicidad", ha dicho la presentadora antes de escribirles una canción. "Por primera vez voy a hacer una canción para que asumamos que lo que tenemos que hacer es buscar a un buen jambo que nos quiera, respete y entienda", ha añadido. "Esta canción va para todos los chicos buenos", ha dicho mientras ha empezado a sonar Duro de Bad Gyal.

Bad Boys,

Malote,

Chulo

Bye,

Yo prefiero a los chicos buenos

Hasta el toto que me hagan de menos

Vida tranqui

Yo no quiero desenfreno

Cuatro ´ulceras en el duodeno

Como a una persona

A mí me ve

Una locura muy heavy

ya lo sé

Él me aprecia , me respeta

yo doy fe

Es lo mínimo bebé

Bueno

Bueno

Te cocina berenjenas con relleno

Bueno

Bueno

Te quiere pegado como neopreno

Bueno

Bueno

Él me prende en llama keroseno

Bueno

Bueno

Dile adiós a los cuernos de reno

Ciao, bebé

Te fuiste para no volver