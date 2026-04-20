Las sorpresas del segundo concierto de Karol G en Coachella: Peso Pluma como invitado y nuevo setlist

Karol G ha hecho crecer su show en Coachella 2026 con un segundo concierto con el que ha cerrado el festival por todo lo alto: nuevos invitados y un anuncio muy especial tras terminar el espectáculo en el escenario más grande del mundo.

El segundo fin de semana del festival Coachella este 2026 ha ido apoteósico: las sorpresas comenzaron con Sabrina Carpenter y la aparición sobre el escenario de Madonna. Por su parte, Justin Bieber hizo lo propio con SZA y con Billie Eilish, quien ni ella misma se lo esperaba. Y Karol G no quería ser menos, por lo que su show para cerrar la gran cita musical ha estado plagado de novedades respecto al primero.

La artista colombiana hace historia en el Coachella como la primera mujer latina en encabezar el cartel del festival. Y para celebrarlo ha regalado un espectáculo lleno de versiones en bachata, cumbia y salsa de sus conocidísimos éxitos.

Pero lo que ha hecho gritar al público ha sido todo aquello distinto especialmente del primer concierto de la artista la semana pasada.

La aparición de Peso Pluma

Si bien el su primera cita en el festival Karol G llevó a cantar a artistas como Wisin, la artista ha vuelto a invitar a Becky G para cantar MAMIII juntas, pero esta vez ha habido una novedad.

Y es que la colombiana ha subido al escenario más grande del mundo al artista mexicano Peso Pluma. Así, los cantantes se han unido para interpretar en directo QLONA, un éxito que ha hecho perrear aún más a todos los presentes.

Adelanta una nueva gira

Los rumores se han cumplido: al terminar el concierto con una versión electrónica de su hit PROVENZA, la artista ha dejado asomar en las pantallas del gran escenario un mensaje claro: 'Nos vemos de tour', lo que ha enloquecido a todos los fans de la colombiana.

La artista confirma así que pronto se la podrá ver de nuevo en concierto a través de la gira de Tropicoqueta, su último álbum. y todo apunta a que Karol G anunciará pronto las fechas y ciudades de su próximo tour.

Setlist actualizado

Karol G, que tuvo problemas técnicos en su primer concierto en Coachella que le hicieron acortar el show, en su segundo concierto en el gran festival la artista ha regalado nuevas canciones sobre el escenario: