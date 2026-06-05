Guille Toledano: "Estoy encontrando cuál es mi estilo y dónde me desenvuelvo mejor"

Guille Toledano trae Mil mariposas a Cuerpos especiales . El cantante acaba de lanzar el primer single completamente independiente desde que salió de Operación Triunfo —antes había publicado No sé volver — y ya prepara su primer álbum de estudio. Llegará en octubre, con su gira, y está probando diferentes estilos para encontrar el suyo definitivo.

Nacho García y Lalachus han despedido la semana con Guille Toledano. El concursante de Operación Triunfo acaba de lanzar Mil mariposas y la ha querido presentar en Europa FM.

Recién llegado de México, y con un poquito de jet lag, el cantante ha empezado contando la historia de esta canción. ""Nació en enero cuando salí de la academia. Queríamos contar alguna historia que me hubiera pasado a mí", ha explicado sobre este tema tan personal que dedica a su madre.

"Surgió la idea de contar esto de mi madre, de contar por qué me había teñido el pelo de rosa durante el concurso, porque a priori no se sabía, había sido solo un cambio de look y salió esta canción, que estoy muy orgullosa de ella", ha reconocido el cantante, que al principio pensaba que la canción no iba a salir pero que gustó muchísimo cuando la enseñó. "Nos echamos una llorera importante", ha confesado.

"Cuando le enseñé la canción a mi madre nos echamos una llorera importante"

"El momento fue muy bonito", ha seguido para luego explicar más detalles de lo ocurrido: "Le dijeron que le tenían que operar una semana antes de entrar en la academia y le operaron cuando estaba dentro".

Por suerte, todo ha salido bien y la madre de Guille Toledano está recuperada. Mientras, el padre le pide atención y un regalo parecido: "Así que me tocará hacerle algo a él también".

Antes de Mil mariposas, Guille Toledano publicó la balada No sé volver. "Estoy un poco encontrándome, no me estoy cerrando a nada", ha contado sobre la línea que seguirá su disco que ya prepara para octubre.

"Estoy encontrando cuál es mi estilo y dónde me desenvuelvo mejor", ha seguido el cantante, al que le gustan desde las baladas al pop más movidito o los boleros. "Voy a estar experimentando en hacer muchísimas cosas".

"No teníamos demasiado tiempo para ligar un concepto cerrado [en el álbum]"

Para Guille, este es el momento de equivocarse y probar cosas nuevas. "Lo bonito es errar en esto también", ha añadido el cantante que desde que salió de Operación Triunfo se ha instalado en el estudio. "Salimos con una inercia que yo quería hacer mil canciones Hay un álbum que hacer y hay que currar", ha apuntado el cantante que contará historias propias en su primer disco pero que sin estar cerradas. "No queríamos volvernos muy locos porque tampoco teníamos demasiado tiempo para ligar un concepto cerrado".

El cantante también tiene muchos conciertos por delante: aún quedan diez de la gira de Operación Triunfo y luego están las paradas de su tour propio. Un no parar que reconoce que es para estar contento: "No hay escenario mejor que este cuando sales de Operación Trinfo, que estar trabajando".

Por delante tiene muchas paradas y por detrás tuvo también otras clave para su carrera. Pablo Alborán lo llamó para el primer concierto de KM0 Tour en el Movistar Arena de Madrid y recientemente ha estado en México con la gira de Leire Martínez. "Cantamos algunas canciones nuevas en México hemos llevado un tema inédito, y también hicimos covers de Operación Triunfo", ha dicho sobre este sueño cumplido con la cantante y ante lo que reflexiona: "Llevo un año viviendo una vida surrealista, Hace poco un Movistar Arena con Pablo Alborán y dos semanas después abriendo los conciertos de Leire Martínez. Todo surrealista".

Guille saborea este momento con humildad y la experiencia de haber estado trabajando durante seis años como cocinero en un restaurante antes de entrar en la música. "Te sirve mucho porque también sabes lo que cuenta ganar el dinerito", ha dicho antes de despedirse del equipo y prometiendo volver cuando llegue el álbum.