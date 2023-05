Eva Soriano: "Están las eléctricas en récord de facturación por la gente que te hace luz de gas"

Una nube se ha pasado este martes por el estudio de Cuerpos especiales para escuchar los gritos de Eva Soriano. La presentadora del morning de Europa FM está cansada de la gente que pide perdón por pedir y se lo ha hecho saber a la nube en cuestión, a su compañero Iggy Rubín y a todos los oyentes del programa.

"Me he dado cuenta de una dinámica que desarrollan algunas personas ante un conflicto", ha dicho al introducir su nueva entrega de la sección Eva le grita a una nube.

La queja viene por lo que le ocurrió con una amiga con la que quedó este lunes tras haber tenido un conflicto. "Estaba esperando que se disculpara por algo que había pasado hace unas semanas. Yo sabía que ella me tenía que pedir disculpas y ella sabía que me tenía que pedir disculpas. Después de una acalorada discusión, me dice: 'Bueno, pues si la he cagado, perdón, ¿OK?'. ¿Cómo que OK? Me dijo OK dentro de una disculpa, ¿cómo que OK dentro de una disculpa?", ha lamentado.

"Tú no lo estás sintiendo, tú no me estás pidiendo perdón de forma honesta. Tú lo que estás haciendo es fichar de forma administrativa en Perdón S.A. y no lo estás sintiendo, porque estás fichando y te has ido a echar el pincho al bar. No lo estás sintiendo. Y encima, cuando ven que piden disculpas y no reciben lo que ellos creen que tienen que recibir, te dicen: 'No es para tanto'. Están las eléctricas en récord de facturación por la gente que te hace luz de gas", se ha seguido quejando.

El asunto empeora cuando llega la frase "es que tú también..." "Y cuando ya te desarrollan el 'bueno, te pido perdón por esto, pero que sepas que tú en 1994...' ¿Qué me estás contando? Yo lo he hecho mal, por supuesto; yo ya te pedí perdón en su momento y te lo pedí con la boca grande... Hay que pedir disculpas de verdad, hay que sentir el perdón, hay que pedir perdón con la boca grande. Lo siento, te he hecho daño. Te doy un abrazo, te miro a los ojos y lo siento, pero hay gente que te pide perdón con la boca pequeña porque les puede el orgullo. Y te digo una cosa, Marta: 'Tu orgullo es tu superpoder que solo te vale mientras tú me importes. Mi indiferencia será tu criptonita", ha dicho Eva Soriano que ha terminando parafraseando a Laura Escanes.

"Hay que pedir disculpas y hay que pedirlas de forma honesta porque sino todo te lleva al mismo sitio que es: 'Estoy cabreada y sigues sin decirme nada, me estás respondiendo con tres frases de mierda sabiendo que lo has hecho tú mal, pedazo de imbécil'. Así que vamos a intentar pedir disculpas de forma honesta porque luego lo que creamos es más ira y la ira solo te lleva al lado oscuro y del lado oscuro no te saca nadie".