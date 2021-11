Eva Soriano explica porqué "llevaba pene" en su imitación a Georgie Dann

Eva Soriano no solo nos alegra todas las mañanas en Cuerpos especiales sino que además nos hace reír cada viernes con sus imitaciones en Tu Cara Me Suena.

Si en el primer programa nos sorprendió imitando a Katy Perry, en la última gala tenía el reto de meterse en la piel de Georgie Dann.

En Cuerpos especiales han repasado la gala junto a Alba Cordero y Juan Sanguino, que no pudo resistirse a hacerle una pregunta a Eva que todos estábamos pensando: "Abrí Whatsapp y te dije 'Eva, perdona que te haga esta pregunta, ¿llevas pene? y acto seguido dije 'te han puesto no, te has puesto pene, que te conozco".

A lo que Eva Soriano ha admitido que fue idea suya: "La movida es, que en el videoclip de verdad, a Georgie se le nota un poco el paquete". Además, ha revelado una curiosidad sobre el artista: "Georgie Dann era cojo por una operación de cadera que se le complicó. Y no bailaba mucho, solo hacía un movimiento así como de vaivenes que es para compensar la cadera".

Nia Correira, ganadora de la gala

También hemos tenido en Cuerpos especiales a Nia Correira, la ganadora de la última gala de Tu Cara Me Suena gracias a su gran imitación de Lil Nas X y su temazo Montero (Call me by your name).

"De momento es la actuación que más me ha gustado porque tengo una tesitura muy grave, pero normalmente no canto tan grave. Entonces fue como un reto y lo he disfrutado un montón porque sabía que podía llegar a ese tono", ha explicado la artista.

Juan Sanguino ha recalcado su puesta en escena, ya que ha imitado a la perfección los movimientos del artista: "De todo, eso fue lo más difícil. Porque a mi me gusta bailar pero lo hago con más energía. Entonces tenía que pensar en que era un chico que baila bien pero tampoco es que se vuelva muy loco. Tenía que hacerlo igual de sexy que lo hace él pero no como bailo yo".