Eva Soriano, harta de las alergias en invierno y primavera: "Soy como un zombi"

Un colectivo que existe y que está viviendo una realidad que ha llegado causa del aumento inesperado de las temperaturas: los alérgicos.

Que este mes de enero hayan pasado las cuatro estaciones supone que florezcan viejas amigas de la primavera, es decir, las graminias. "A las alergias del invierno ahora se suman las de primavera. Veo los zombies de The Last of Us y pienso 'soy yo'", grita Eva, ofuscada por esa presión en el pecho que no le deja vivir en paz. Mientras todo el mundo se toma unas cañas al sol, ella pide clemencia en su casa.

Además, ella tiene alergias random. "Pendo de un hilo. Me dijo mi alergólogo que soy alérgica a un hongo que vive tras las paredes y que si se cruza conmigo me puede hacer bastante daño", cuenta Soriano: "Yo a veces entro a un piso y digo 'bueno, pues igual amocho'".

Lo que quiere sacar a la luz es que no se está teniendo en cuenta el refranero español. El cambio climático es una realidad, sí, pero ¿qué haremos cuando los refranes españoles ya no tengan sentido? Cuando en marzo mayea en mayo marcea, por ejemplo. Tampoco puede estar medicando constantemente, y tiene las narices moqueando todo el rato. Además, quiere reivindicar que la alergia no es contagiosa y odia que la miren mal. "Señora, que no contagio".

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.