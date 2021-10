Eva Soriano manda un mensaje a un contacto de Angy Fernández: "Lo último que le dije fue: 'no vengas sola, maricón"

Angy Fernández presenta Kinky Boots, un musical que peta en la Gran Vía y que llega directo de Broadway: "Es divertidísimo. Nos lo estamos pasando superbien", ha contado este jueves en Cuerpos especiales, donde no se ha librado del ya clásico asalto al móvil de Eva Soriano.

"Yo creo que si escribo un mensaje a Maxi Iglesias, creo que me denuncia. Le he tirado ya varias veces", ha confesado nuestra presentadora, que esta vez se ha cortado y no ha escrito al actor de Física o Química. "Si me denuncia, iría al Juzgado diciendo: 'Me lo merezco".

¿Otras opciones? Úrsula Corberó, Andrea Duro, Santiago Segura.... Claramente Andrea Duro.

"Andrea es muy maja. Seguro que viene. Lo último que le dije fue: 'No vengas sola, maricón'. Porque me dijo que iba a verte al musical, me dijo que venía sola... y le dije: 'No vengas sola, maricón", ha revelado sobre su conversación con la Yoli de FoQ.

Angy Fernández da vida a Lauren en Kinky Boots, un personaje del que depende parte de la obra y que tiene mucho que ver con ella. "No había visto la ficción y cuando me llamaron para hacer el casting me dijeron que me pegaba muchísimo. Ahora entiendo un poco por qué", dice sobre su personaje en el musical que protagoniza junto a Daniel Diges.

El 5 de octubre se subieron por primera vez a las tablas con la obra que definen como "una mezcla de El hotel de las reinas y Oliver Twist", y ahora llega su nuevo trabajo en televisión.

El 17 de noviembre se estrena Yrreal en Playz, en la que da vida a una superheroína con un trauma del pasado.

"Gané 'Tu cara me suena' porque fue la primera edición"

Angy Fernández tampoco se ha librado del asalto Tu cara me suena. Aprovechando que ganó la primera edición, Eva Soriano ha querido saber algún truco para enfrentarse al concurso de Antena 3.

"Yo creo que gané Tu cara me suena porque fue la primera edición. Si hubiera sido otra, no creo", ha confesado sobre su victoria. "En la primera no había tanta presión, no sabíamos a lo que íbamos. La caracterización era impecable, pero evidentemente ha ido a mejor...", ha dicho sobre la evolución del programa.

Angy Fernández también ha hecho otra revelación sobre su paso por el programa de Antena 3: "En el jurado no había nadie chungo, además como yo era la pequeña...". "Pero es lo que te digo, en la primera edición había menos presión, también para ellos", ha añadido.

No pasa ahora eso, ha contado Eva Soriano, que sí confiesa que hay un hueso duro en el jurado: Àngel Llàcer, "porque es el que más te exige". "Cuando tú sabes que has cagado algo, te mira y te dice esto no lo has hecho bien".

La conexión de Angy Fernández y Samantha Hudson

El paso de Angy Fernández por Cuerpos especiales ha servido para revelar su conexión con Samantha Hudson: fueron al mismo instituto en Palma de Mallorca. "Pero no coincidimos en el tiempo y en el espacio. Samantha tiene 22 o 23 y yo tengo, 31", ha contado Angy Fernández, que ha revelado que tiene un punto en común con la colaboradora de yu, No te pierdas nada.

"No la conozco personalmente pero nos escribimos por Instagram y me dice que se acuerda de mi tía Neus", ha contado a Eva Soriano e Iggy Rubín, quienes han aprovechado el momento para plantear el plan de juntarlas en el estudio.

Por ahora sabemos que la tía Neus de Angy trabaja en el bar del instituto desde hace 20 años y fue ella quien le puso en la pista de Samantha, cuando empezó a manifestarse como referente LGTBIQ+.