Eva Soriano se muere de risa al imitar a Goão, el perro brasileiro, en 'Cuerpos especiales'

¡Estaban pagados! Los animales de la orla viral de los estudiantes de veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona cobraron un sueldo por su mediática aparición.

Goão, el perro brasileiro, ha llamado en exclusiva a Cuerpos especiales para contarlo. "Todo pagado, son animales modelo (...) Tengo experiencia", le ha dicho a Iggy Rubín que no lo ha entendido demasiado bien al principio. "¿Esperanza?" "No, experiencia, la esperanza es lo último que se pierde... Salvo la Aguirre que nunca se va".

Goão ha hablado de su trabajo como modelo y de cómo aprovechó la sesión de fotos para ligar: "Por algo me llaman Arturo Fernandinho del amor".

"Estaba una caniche golosa y yo me acerqué sigiloso", ha contado antes de "falar de la cosa que pasou con la caniche". "Me puse meloso", ha añadido antes de cantar un fado portugués. Portugués, brasileiro... ¡qué más da!

Ese ha sido el momento en que Eva Soriano no ha podido contener la risa. Su fado fue una versión de Singin’ in the Rain.