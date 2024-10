Eva Soriano y Nacho García prueban el refresco viral de Dua Lipa con jalapeños y pepinillos

Un brebaje que ha levantado polémica. Si Dua Lipa se tira por un puente, ¿Eva y Nacho también? Hasta ahí no sabemos si llegarían, pero para probar cosas locas no tienen freno... Y esta mañana en Cuerpos especiales han cambiado el café por lo más viral de las redes.

Dua Lipa, que parece que está jugando a ser Dios, ha creado un cóctel muy loco formato por refresco light, pepinillos encurtidos con su líquido y rodajas de jalapeños con su líquido. "Querida Dua Lipa, no entiendo muy bien esta mezcla. No sé si va a ser el nuevo cóctel de moda por el que te cobrarán 25 euros en bares con nombres del tipo 'La canallita de la Rambla', o una bebida que patentarás solo para tus conciertos", asegura Nacho. "¿Qué va a ser lo siguiente, macarrones con chocolate?", exclama.

Después de las primeras reticencias, Eva y Nacho han llevado a cabo la jugosa mezcla sobre la mesa de Cuerpos especiales. Hay división de opiniones. "Reconociendo que me lo he bebido, no estoy a favor", mantiene.

El veredicto de Eva es claro: "Yo creo que le falta un poco de frío, pero no es algo que me disguste. Si voy a un sitio y me dicen '¿te apetece un Dua Lipa?' y digo 'pues métemelo por el recto"", afirma, contundente.