Love of Lesbian confiesa en 'Cuerpos especiales' que aún no han tocado juntos su nuevo disco

Love of Lesbian, uno de los referentes del pop en español durante los últimos años, ha presentado en Cuerpos especiales Ejército de Salvación, su nuevo álbum en el que cantan a la amistad y que verá la luz el próximo 11 de octubre.

A pesar de que los niveles de nerviosismo ante el estreno de Santi, Jordi, Oriol y Julián son realmente diversos, lo cierto es que todos los integrantes del grupo se muestran muy entusiamados ante el lanzamiento de Ejército de Salvación. "El disco va de la hermandad", han explicado sobre un proyecto que "se empezó a hacer justo después de la gira de la pandemia, que fue muy rara porque era la primera gira en la que no salíamos después del show y nos íbamos a una habitación a hacer un Boris Johnson".

Una temática de la que se comprueba que son partícipes nada más escuchar a los barceloneses, a quienes les une una amistad "muy fuerte, fraternal; es que pasamos más tiempo juntos que con la familia". Sin embargo, también han puntualizado que Love of Lesbian "es más un milagro que una banda", pues no son nada partidarios de grabar porque conduce a "peleas", así que han terminado confesanso que aún no han tocado juntos las nuevas canciones de Ejército de Salvación. "Ni siquiera las grabamos juntos".

Como no podía ser de otra forma en este proyecto, la banda se ha rodeado de grandes amigos como Amaral, Rigoberta Bandini o Leiva para llevar a cabo las colaboraciones. "Los requisitos eran que fuesen amigos, que fueran grandes músicos y que tuvieran más de 100.000 followers", han ironizado con respecto al último requerimiento.

En apenas una semana comienza su gira por México con nueve conciertos como una suerte de ensayo de cara a los conciertos en España, programados a partir de 2025. Unos shows para los que apenas quedan entradas y que han hecho sold out nada más las entradas salieron a la venta.

