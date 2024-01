Eva Soriano se queja de la gente que hace regalos comodín: "Te obligan a ir a cambiarlo"

Eva Soriano ha vuelto de Navidad con un enfado mayúsculo. Hay gente que hace regalos porque sí, regalos envenenados que tienes que acabar cambiando y lo tiene que hacer en época de rebajas. ¡Una pesadilla!

En su sección Eva le grita a una nube de Cuerpos especiales, la presentadora se ha quejado fuerte y ha gritado a todas esas personas que hacen regalos comodín o, lo que es lo mismo, los que dicen/piensan "te regalo esto porque no me importas una mierda".

"Esa gente que sabe que lo que te está regalando no te va a gustar... Que dice... 'Se lo compro, total...' ¿Total, qué?", ha dicho alzando la voz, y descrito la mañana de Reyes: "Los abres y pones tu mejor cara de cinismo. e dicen: 'No pasa nada, si no te gusta tienes el ticket regalo".

"¡Aquí quería llegar! Tienes el ticket regalo. Tú me has regalado esto sabiendo que a mí no me iba a gustar y que lo iba a tener que ir a cambiar. Tú me has regalado sabiendo que es un trámite burocrático navideño, ¿qué soy yo? ¿el paro? ¿Has ido al paro, has sellado la casilla del asco y me has regalado esta mierda?", ha seguido.

Al final lo que te obligan estos regalos es a "ir a un establecimiento a cambiarlo". "¿Y qué pasa? Te lo regalan en Reyes. Llegan los Reyes Magos y te regalan esa mierda, y te ponen 'tienes 30 días'. 30 días para ir a cambiarlo, ¿qué son esos 30 días? Enero. ¿Qué es enero? Rebajas. Te obligan a cambiarlo en rebajas", ha continuado. "Yo no tengo por qué ir a un establecimiento a cambiar algo que tú has comprado sabiendo que no me iba a gustar. Es tu responsabilidad. ¿Por qué has proyectado a mí tu responsabilidad?".

Nacho García lo ha resumido en cinco palabras: "Te han regalado hacer cola". Lo que hacen esas personas es mandarte directamente a pasarlo mal, a agobiarte en tiendas llenas de gente, a un escape room.

"¿Yo he pedido esto en navidades? ¿Yo he pedido estar mal? No me hagas regalos comodín. Si no te apetece regalarle a alguien, no regales. Si no queréis regalar a alguien, no le regaléis. Esa persona te lo va a agradecer porque sabe que ahí no habrá un regalo comodín, no habrá un ticket regalo".