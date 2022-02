Eva Soriano revela la anécdota por la que Lala Chus "casi muere" en 'Tu Cara Me Suena'

Como cada lunes Lala Chus visita Cuerpos especiales, pero en esta ocasión no solo ha venido para explicarnos uno de sus crímenes chuscos. ¡Ella misma ha estado a punto de morir! O eso es lo que nos cuenta ella y Eva Soriano sobre su paso por Tu Cara Me Suena.

En la última gala de Tu Cara Me Suena, Lala Chus se unió a Eva Soriano para convertirse en Sonia y Selena. La presentadora y la colaboradora de Cuerpos especiales protagonizaron la actuación más divertida de la noche con Deja que mueva, mueva, mueva.

Pero no fue todo tan divertido. "Lala Chus en Tu Cara Me Suena casi muere", ha revelado Eva Soriano. La propia Lala ha explicado qué ocurrió para a la mañana siguiente de llegar al hotel de Barcelona, fuese a la habitación de Eva pidiendo agua.

"La noche anterior yo ya tenía sed y cené pizza con un Nestea, que da más sed. Entonces yo me desperté al día siguiente con la emoción desmedida de una persona que va a desayunar a un buffet y bajé y me preguntaron si tenía el certificado covid", ha explicado Lala, que no tenía el certificado en ese momento y solo le pudieron preparar un zumo de pila y un café.

"¿Eso te quita la sed? No, te da más. Entonces subí a la habitación con una sed que me moría y fui a beber del grifo. Pero me supo tan mal el agua de Barcelona que yo me quedé sentada en la habitación del hotel disecada como un zorro que mira al infinito. Y fui a buscar a Eva y cuando abrí la puerta vi que en el fondo de la habitación había una botella gigante de agua y yo ya no escuché a Eva, solo veía el agua", ha relatado.

Esta anécdota la explicaron en Cuerpos especiales y todo el mundo le empezó a hacer coñas con el agua. ¡Dale al play para escuchar la historia completa!