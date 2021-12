Eva Soriano revela el curioso síntoma que está teniendo tras contagiarse de coronavirus

Desde hace unos días Iggy Soriano está al frente de Cuerpos especiales por la ausencia de Eva Soriano, que está confinada en casa tras haberse contagiado de coronavirus.

La presentadora del morning de Europa FM está pasando la enfermedad con sintomatología leve, tal como ha explicado en redes sociales, pero ahora ha querido enviar una nota de voz para explicarnos cómo se encuentra.

Con la voz algo tomada, Eva le ha dado los buenos días sus "bichitos" y ha advertido que no vamos a librarnos de ella porque está enferma, "pero muy aburrida". Así que cada día va a enviarnos un audio actualizando su estado de salud con su "diario del coronavirus".

Como novedad, Eva nos confirma un "nuevo síntoma" de la cepa Ómicron... O al menos, lo que le está provocando a ella: "Esta cepa hace que te sude mucho el culo. Así que si alguien tenía dudas de cómo está mi culo ahora mismo, está sudadito".

Capítulo uno: Burn your hair

En su perfil de Instagram. Eva Soriano ha continuado con su diario covid explicando que esta nueva cuarentena le ha traído hábitos que ya vivió durante la primera cuarentena, cuando todos tuvimos que permanecer en casa a partir de marzo de 2020.

En este capítulo se centra en el cuidado capilar. O, mejor dicho, en la ausencia de cuidados ni de higiene: "El pelo como podéis observar ya tiene una cantidad de grasa lo suficiente grande como para empezar a decir que se va graduar sola. Que nunca se gradúa, que lo único que tienes es la cabeza como para hacer cinco o seis paellas".

Tras comprobar que el nivel de grasa no se gradúa solo por dejar de lavarte el pelo, Eva ha continuado con otra de las grandes vocaciones que nos entró a muchos en la anterior cuarentena: hacernos peluqueros. "Pensar que un flequillo me sentaría bien. Un flequillo que claramente me cortaría yo y que no es buena idea bajo ningún concepto".

Pero continuando con su reflexión, Eva ha visto que este cambio de look DIY no sorprendería a nadie, por lo que ha optado por una propuesta más sorprendente: "quemarte el flequillo". "Así que yo desde aquí animo a todos aquellos y aquellas que tienen covid que si quieren hacerse algo en el pelo, que se lo quemen".