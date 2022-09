Esta temporada hemos fichado en Cuerpos especiales a un experto en el periodismo musical: Arturo Paniagua. En su sección de esta semana,

Arturo habla del término "canción del verano", que si bien últimamente había perdido importancia, este año se ha recuperado gracias a dos hitazos: Despechá de Rosalía y la sesión de Quevedo y Bizarrap, popularmente conocida como Quédate.

La canción del verano tiene su origen a principios de los 60 en Italia. Para mover el mercado musical, se inventaron este concepto para que todo el mundo presentase sus propuestas. "Era como un concurso", asegura Paniagua.

"En España lo copiamos rápidamente con canciones como Juanita Banana de Luis Aguilé, Black is back de Los Bravos o La Yenka de Johnny and Charley" añade.

Los 90: la década dorada para la canción del verano

Aunque actualmente este término se ha devaluado porque durante todo el año se lanzan éxitos, muchos de ellos dentro de la música urbana, en los 90 no era así. Fue en esta década cuando se vivió el verdadero 'boom' de la canción del verano.

Si bien algunos críticos musicales reprochan a Rosalía o a Quevedo que lancen canciones con palabras indescifrables o frases inconexas, Arturo nos recuerda que esto no es nada nuevo y para poner un ejemplo de ello rescata Sopa de Caracol, la canción del verano de 1991.

"¿Sabíais que estabais cantando? Porque hay una leyenda urbana que dice que era "what a very good soup (qué sopa más buena) pero eso no es verdad", explica Paniagua sobre su conocido estribillo.

"Es una frase en garífuna, que es una etnia aborigen caribeña presente en países como Honduras, Guatemala o Nicaragua", continúa explicando Arturo.

"Watanegui consup' quiere decir 'quiero tomar sopa'. 'Iupipati Iupipati' parece que no tiene traducción pero significa 'un poco para ti, un poco para mí'. Y 'Wuli Wani Wanaga', quiere decir 'quiero seguir disfrutando", nos revela Arturo sobre el verdadero significado de la canción.

Si quieres descubrir más datos curiosos sobre la canción del verano, ¡dale al play y disfruta de los conocimientos de Arturo Paniagua!