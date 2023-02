Justo cuando se cumple un año del lanzamiento de Emergencia , de Nathy Peluso, Eva Soriano ha hecho su particular versión del tema para lanzar una queja al mundo: ¿por qué ya hay alergia en febrero? ¡No te pierdas su nuevo temazo viral !

Eva Soriano ha vuelto a hacer una queja a través del micrófono de Cuerpos especiales. ¡Y no es para menos!

"Ya lo dije principios de esta semana. Tengo la voz un poco tomada porque hay mucha población, que estará dentro de mi barco ahora mismo, que hay una alergia en febrero que no se puede soportar", ha empezado reivindicando.

"Esto es algo inusual. Porque, ¿desde cuándo hay alergia en febrero? Si hay esto en febrero, ¿qué me espera en abril? ¿Me corto la nariz?", ha continuado. Y como está muy indignada y sabe que hay muchas personas afectadas por el mismo motivo.... ¡Ha compuesto una canción!

Un año después del lanzamiento de Emergencia, uno de los últimos éxitos de Nathy Peluso, Eva Soriano lo ha reconvertido en Alergía. ¡Dale al play para escuchar este nuevo hit viral!

LETRA DE 'ALERGÍA', DE EVA SORIANO

Yo voy por la calle y veo a la gente respirar

normalmente

sin embargo yo vivo con un picor nasal

permanente

He moqueado

me he cruzado con mi crush y le he estornudado

compré un palé de kleenex y los he gastado

Voy dejando como un caracol todo el moqueo

toy cansada, pero

Un ojo me ha llorado

Están rojos y la gente cree que me he drogado

Echo mocos como el monstruo de Cazafantasmas

No le saco el sabor a las patatas bravas

Y no respiro nada

Mira que he moqueado

Maldita alergía

He pasado toa’ la noche taponá perdía

Más congestioná que la hora punta en la autovía

Esto no se va ni usando limpiatuberías

No es normal que todo el tiempo tenga alergía

Me persiguen las gramíneas de noche y de día

Ni que duerma yo en un campo de Andalucía

Y que tenga tres olivos junto a la mesilla

Necesito que se acabe ya mi alergía