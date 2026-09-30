'Eva le grita a una nube'
Eva lo tiene claro con los anticonceptivos masculinos: "No me seas quejica y tómate tú la pastillica"
Eva Soriano ha puesto sobre la mesa de Cuerpos especiales las diferencias con las que siempre ha afrontado la medicina a las mujeres y los hombres, ya sea en una cuestión como los anticonceptivos, que siempre han recaído en la responsabilidad femenina, los avances médicos para afecciones propias de las mujeres o, incluso, algo tan simple como hacerse cargo de la medicación.