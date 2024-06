Georgina Amorós cuenta el momento más tierno de Karra Errejalde en el rodaje de 'Segunda Muerte'

No le gusta madrugar, pero el skin care no falla. "A veces hasta me froto un poquito de hielo en la cara para bajar la hinchazón", cuenta Georgina, que es muy metódica y siempre deja preparado sus looks el día anterior. ¿Qué pasa? Que hay días que va a rodajes tan temprano que pasarse un hielo por la cara se convierte en un reto casi imposible. "Luego hay actrices que ponen por contrato que no ruedan antes de las 10", comenta ante una asombradísima Eva Soriano.

Sea como sea, Georgina Amorós viene a contarnos los detalles de la nueva serie de Movistar + Segunda Muerte, cuyo título hace referencia a la aparición del cadáver de una persona que ya había muerto años antes.

Es un thriller así que se trata de mantener la tensión sobre si lo que está pasando tiene o no visos de ser real o de poder resolverse. "Pasa en un pueblo muy pequeño en Cantabria, la rodamos entera allí, y eso mola mucho porque todos los personajes se conocen. Son familia, primos, amigos... Empiezas a tirar y sale un secreto, y otro, y otro... Da una sensación de claustrofobia", asegura.

Su padre en la ficción en Karra Errejalde, con el que no mantiene una relación muy fluida y algo conflictiva. "Cada capítulo es un mundo, ya han estrenado dos, y cada jueves uno más", asegura. A ella le encanta tener ese ritual de tener una serie para irte a dormir y verla poco a poco, pero con La Mesías no pude aguantar", reconoce.

Sandra, su personaje, tiene altas capacidades, y a ella en la vida real no le cuesta nada memorizar los guiones. "Me leo un guion una vez y me acuerdo, pero a largo plazo no me acuerdo de nada", explica. Fueron cuatro meses viviendo en Cantabria para este proyecto, algo cien por cien inmersivo. "Rodamos mucho en cabañas pasiegas, impresionante, en medio de las montañas, había vacas en todos lados, además el tiempo nos trató bastante bien", recuerda.

En la serie, Sandra es madre de un chaval bastante pequeño, por lo que a Karra le tocaba ser abuelo... Y casi lo hacía a base de sobornos. "Cogía al niño todos los días y le decía 'si lo haces bien, te doy un euro, y el niño hasta se ponía más contento cuando le daba moneditas que cuando le daba el euro", revela.

