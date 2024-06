Greeicy, sobre ser presidenta: "Podría presentarme"

A pesar de llegar con "jet lag full", la cantante y actriz Greeicy ha vuelto a Cuerpos especiales 600 programas después de su primera aparición en el antimorning show. Una visita muy especial porque se trata de la primera estrella internacional que pisó el estudio, del que ha apreciado los nuevos cambios.

La artista ha llegado para presentar su último single, A veces a besos, que en apenas unos días ha alcanzado millones de visualizaciones, motivo por el que Nacho García y Lalachus han preguntado a su autora si habría pensado en buscar la presidencia de su paías. "Podría presentarme", ha respondido entre risas.

Una canción en la que un amor mantiene la llama a base de la privacidad, con versos tan especiales para la artista como "pal mundo somos amigos, pero a solas los besos son en la boca", y que le recuerda incluso a su propia relación. "Yo creo a muchos les ha pasado, yo tengo una relacion de 11 años pero antes eramos amigos", ha recordado.

Greeicy ha contado que está pasando una temporada en España y que se siente como en su casa. "Ya doy dos besos", ha explicado como ejemplo, admitiendo que le encanta aprender nuevas expresiones como "me lo meto por el culo", que al principio le resultaba desgradable, pero cuyo significado le encanta una vez comprendido.

El motivo de esta estancia peninsular no es otro que su World Tour #Greeicyyeliana, una gira mundial con la que se combina con su alter ego Yeliana. "Lo construí en el primer momento de la maternidad", una época en la que in cluso llegó a no saber "si iba a ser capaz de hacer" lo que amaba. Sin embargo, ha terminado siendo "un motor" que la "impulsa en un montón de cosas" y que ha desembocado en un sentimiento de ser "mejor".

De hecho, hace apenas unas semanas ha decidido plasmar el álbum Yeliana en una suerte de cortrometraje musical en el que desarrolla la historia que ha inspirado cada una de las canciones.