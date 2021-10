La romántica pedida de mano de Mike Bahía a Greeicy en pleno concierto de Alejandro Sanz

Las pedidas de mano están a la orden del día. Cualquier sitio puede convertirse en el lugar ideal para pedirle matrimonio a tu pareja, incluso un concierto. Sin embargo, cuando eres músico, probablemente no te esperes que tu pareja te sorprenda en pleno concierto.

Esto es lo que le ha ocurrido a la cantante Greeicy, a la que le han tendido una emboscada en el show de Alejandro Sanz en Miami, donde el artista español ha ejercido de maestro de ceremonias.

Su novio se disfrazó de guitarrista

La conocida asesora de Alejandro Sanz en La Voz asistía al concierto para sumarse a su gran compañero y cantar juntos uno de sus últimos temas en común, Lejos Conmigo.

Lo que no se esperaba la cantante es que, entre la banda del intérprete de Corazón partío se encontraba su pareja, el colombiano Mike Bahía, prácticamente irreconocible y dispuesto a pedirle en medio del concierto que se casara con él. El músico se había disfrazado de guitarrista para pasar desapercibido entre el resto de componentes del grupo.

“Hay un amigo que me ha pedido que le prestara este escenario unos minutos. Para hacer precisamente que este sea uno de los momentos más especiales de tu vida”, explicaba Alejandro Sanz en pleno concierto, ante la atenta mirada de la cantante, incrédula ante lo que estaba sucediendo. En ese momento, el cantante dio paso a un romántico vídeo que comenzaba a reproducirse por todo el recinto.

“Tengo muchos nervios… Te lo voy a decir muy clarito… No quiero que te vayas nunca de mi vida”, decía Mike Bahía en el vídeo, momentos antes de que el colombiano se arrodillase detrás de ella para pedirle matrimonio delante de todos los asistentes al concierto, que no podían evitar contener la emoción del momento.

"Haces que mi vida sea más especial cada día. Con vos siempre sí a todo", decía la cantante, horas después de haberse comprometido con su pareja.

Greeicy y Mike Bahía, 9 años juntos y una carrera musical en común

Greicy Rendón, de 28 años, y Mike Bahía, de 35, son pareja desde hace más de 9 años. Aunque cuando se conocieron en un primer momento ninguno de ellos quería una relación, con el tiempo fueron enamorándose hasta volverse inseparables.

"El destino tenía que ser así. Yo nunca salgo a bailar o rumbear, soy muy casera. Yo tenía 19 y él 24 o 25 y nos encontramos. Casualmente la chica con la que yo iba me lo presentó y no hablamos mucho, hubo una conversación de 2 minutos, pero no sé pasaron los días y este hombre se me quedó en la cabeza. Yo fui la que lo conquisté", reveló la artista en una entrevista en 2019 a ‘Fans En Vivo’ por YouTube. Fue ella quien tomo la iniciativa y comenzó a escribirle por WhatsApp.