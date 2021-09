Quién es y qué canta Greeicy, la asesora de Alejandro Sanz en 'La Voz'

Greeicy se une al equipo de La Voz como asesora de Alejandro Sanz. El talent show de Antena 3 anunciaba a finales de verano que este otoño volverían la adrenalina y la emoción al escenario del programa, donde Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Luis Fonsi y Malú harán el papel de coaches. Sus asesores serán María José Llergo, Greeicy, David Bisbal y Beret.

Greeicy y Alejandro Sanz formarán un tándem tan exitoso como su colaboración Lejos Conmigo, un sensual tema que ha despertado la conexión entre ambos artistas. "Yo pensé que lo que quería Alejandro era una canción picante como La Tortura, que hizo con Shakira. Y quise hacer una canción picante que se sienta para poder bailar pegados", dijo sobre el tema en Cuerpos Especiales.

Quién es Greeicy Rendón y por qué es conocida

La joven Greeicy es muy popular en su país natal, Colombia, donde se hizo conocida gracias a su participación en Factor XS, la versión infantil del talent show homónimo.

Este éxito le dio la oportunidad de empezar con una carrera ante las cámaras que arrancó cuando se convirtió en la protagonista de Chica Vampiro, una serie adolescente que incluso se emitió en Disney Channel.

En agosto de 2018 resultó ganadora del programa Mira quién baila, el mismo año en el que estrenó su colaboración con Tini, Aitana y Ana Guerra para el exitoso tema Lo Malo. Las cuatro artistas se encontraban en el número 1 en sus respectivos países y esta unión supuso un gran salto internacional.

Sus colaboraciones más conocidas

En 2017 lanzó uno de sus primeros temas, Amantes, y un año después salía a la venta su primer y único álbum de estudio, Baila. Eso sí, la cantante ha unido su voz en numerosas ocasiones con otros artistas con los que ha tenido mucha química. Destacan Mala Fama con Danna Paola, Perdón con David Bisbal, 22 con Tini o Si tu amor no vuelve, con Mike Bahía.

Mike Bahía, su novio desde hace 9 años y un gran compañero de carrera

Greicy Rendón, de 28 años, y Mike Bahía, de 35, son pareja desde hace más de 9 años. Aunque cuando se conocieron en un primer momento ninguno de ellos quería una relación, con el tiempo fueron enamorándose hasta volverse inseparables.

"El destino tenía que ser así. Yo nunca salgo a bailar o rumbear, soy muy casera. Yo tenía 19 y él 24 o 25 y nos encontramos. Casualmente la chica con la que yo iba me lo presentó y no hablamos mucho, hubo una conversación de 2 minutos, pero no sé pasaron los días y este hombre se me quedó en la cabeza. Yo fui la que lo conquisté", reveló la artista en una entrevista en 2019 a ‘Fans En Vivo’ por YouTube. Fue ella quien tomo la iniciativa y comenzó a escribirle por WhatsApp.