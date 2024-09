Guille Milkyway: "Si me hubiesen dicho que a mi edad iba a tocar en el WiZink, no me lo hubiese creído"

"Si pones pop en internet, sale su nombre", así ha presentado Eva Soriano a Guille Milkyway en Cuerpos especiales y no es para menos, ya que su trabajo en La Casa Azul le ha situado como uno de los grandes referentes del indie-pop a nivel mundial.

Tras más de 25 años de trayectoria, este barcelonés sigue cumpliendo hitos cada vez más grandes. Los próximos: sus conciertos masivos en el WiZink Center de Madrid el 11 de octubre y en el Sant Jordi Club de Barcelona el 9 de noviembre.

Dos fechas señaladas que aún le dan "como cosa", a pesar de ser uno de los nombres más consagrados del panorama durante las últimas décadas. "Para un grupo como el mío es superimportante tocar en un sitio así; si me hubiesen dicho que a mi edad iba a tocar en el WiZink, no me lo hubiese creído".

Conciertos en los que no faltarán sus grandes clásicos a pesar de que, como ha indicado, ha tenido que reducir el repertorio. "Quería hacer un concierto larguisimo, pero dijeron que habi aque terminar a las 23:00; tuvimos que recortar una hora y quitar es mucho peor que poner".

Entre ellos tocará, como no podía ser de otra forma. La Revolución sexual, una de las canciones más famosas de La Casa Azul y que incluso ha sido traducida al coreano o al japonés dado el impacto que tuvo el grupo en la escena oriental. "Tuvimos una época de mucha simbiosis (con el público asiático); de cualquier cosa hay muchos fans yson poco prejuiciosos, entre el público hay gente muy variopinta".

A lo largo de su trayectoria, Guille Milkyway no siempre ha sido la cara visible del proyecto La Casa Azul, optando por dar el protagonismo a otros chicos y chicas que perfomaban su obra. Sin embargo, ahora es él quien toma las riendas de todo lo que tiene que ver con el grupo. "Yo soy muy poco nostálgico", ha explicado con respecto a la idea de volver a llevar a cabo esa estrategia en futuros espectáculos.

Además, el artista ha adelantado en Cuerpos especiales que ha creado nuevas canciones para los grandes conciertos del WiZink y el Sant Jordi Clun, además de desvelar que está preparando la salida de un nuevo álbum de cara a 2025.

Otra de sus facetas es la de productor para otros grupos como Fangoria o Soleá Morente. Con los primeros, Guille ha desvelado que se sorprendió de ver lo "rapidísimo" que trabaja con ellos gracias a no ser un proyecto propio. "La implicación emocional es muy tramposa, nos creemos nostros que tenemos más importancia de la que tenemos y deshechas cosas que están bien".

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.