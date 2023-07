Judeline le canta a su 'Canijo': "Me gustan los chavales con cara de reventao"

Es una de las cantantes del momento. Acaba de cantar en festivales de la talla del Tomavistas (Madrid) y el Primavera Sound (Madrid y Barcelona), y le quedan unas cuantas citas este verano.

Lara, o mejor dicho, Judeline, que es el nombre con el que firma sus exitazos, está reventado el panorama musical con conciertos, listas de reproducción y colaboraciones muy top. Entre otras cosas, por eso Eva Soriano quiere aprender de una vez a decir bien su nombre. La escala de su importancia es inminente. "¿Yudlain?", ha intentado Eva. Para variar, ha acertado a la primera, pero la artista opta por que cada uno lo diga como quiera. "Yo sé que en los Caños nadie lo va a decir así", se han reído.

Los Caños de Meca, el pueblo costero de Cádiz del que viene la gaditana, no ha parado de salir en la entrevista. La artista de 20 años ha venido para presentarnos su último tema: Canijo, un experimento más de la artista, que mezcla funk y electrónica con voz susurrada.

Judeline - CANIJO (Official Video)

Sobre su última canción, 'Canijo'

El tema habla de una ruptura, de pasarlo mal por la otra persona, tónica compartida con otras creaciones anteriores, en las que Lara suele hacer referencia a ese canijo. Pero ha habido un pequeño plot twist. "No he tenido rupturas, en realidad". Bueno, a medias. "He tenido ruptura de un 'casi algo", ha confesado, "Casi comienzos y casi rupturas".

"Vamos, que fue una historia de dos minutos pero lo cuentas como si fueran 20 años, ¿no?", aclara Eva entre risas. Parece que la gaditana hace uso de esa "connotación de coplera" que eleva a la enésima potencia un sentimiento para sacar de él las canciones. "Exacto", afirmaba Judeline. Una coplera moderna.

Compartida por el mismísimo Pharrell Williams,cantautor y productor internacional, el tema lo está petando. Es la continuación de su anterior trabajo, Tánger y Zahara, un doble tema concebido como un único single extenso que también habla de sus raíces y de un amor al otro lado del estrecho.

Judeline - TÁNGER Y ZAHARA

"Todo está muy narrado en donde yo vengo, soy de los Caños, a la otra orilla veo Tánger, hay muchos negocios que dan mucho dinero en esa zona...", explicaba la artista. "Juntando esa información y que me gustan los chavales con cara de reventao', sale eso".

"A mí solo me gustan los pijos", ha confesado Eva, que se ha metido con la invitada en barro hablando del prototipo de hombres que les gustan. Lara puntualizaba: "Me gusta una cara un poco fea". "Con alguna mala decisión de tatuaje en la cara?", ha concretado Iggy.

Pero esta historia que empezó con Tánger y Zahara termina oficialmente con Canijo, aunque Judeline compuso antes este último sencillo que el anterior.

El ascenso imparable de la chavala de Barbate

El 3 de julio llegó al millón de oyentes en Spotify. ¿Que cómo celebra? "Comí sushi con mi madre", cuenta la artista, y "aguantando todo lo que pueda de curro en Madrid". Después se irá a la playa que tanto le falta: "Lo echo de menos un montón".

Lleva tres años viviendo en la capital, prácticamente desde que empezó a dedicarse a la música.

Su ascenso fue desde su cuarto en Barbate, en medio de la cuarentena por la pandemia del covid. Desde allí se apuntó a algún que otro concurso que le permitió colaborar con Alizzz en su tema Rota, un tema que cantó con 17 años. La gaditana le envió un audio de Whatsapp y le dijo: "Lo siento, no tengo micro". Poco después celebró la colaboración con su hermana, encerradas aún en casa por el confinamiento.

"Creo que doy los pasos con mucha decisión, me rayo mucho y le doy muchas vueltas, pero tampoco tengo esa inseguridad", analiza la joven veinteañera.

Hace cinco días que lanzó Si preguntas por mí, la canción que canta con Tainy y Kris Floyd, que forma parte de un disco de colaboraciones de Tainy con otros artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny, Myke Towers.

si preguntas por mi - Tainy, Kris Floyd, Judeline (Official Visualizer)

"Es una colgaera, la verdad, yo flipo. Me dice mi madre: 'eres la única andaluza que sale', y le digo 'a ver, y la única española, mamá'. De todos los artistazos españoles que hay, pillan a una chavala de Barbate", cuenta aún sorprendida la cantante.

"Me apunté a un concursillo que hacía su sello, Neon16, enseñando uno de mis temas y al final no gané, pero Tainy hacía un directo escuchando a algunos de los artistas y yo estaba por ahí", explica emocionada. "Le hice unos coros a Alvarito Díaz y él le enseñó el tema, lo escuchó, y de pronto me siguió y me habló".

Las ganas de escuchar un disco de la de Barbate van en aumento. "Llevo bastante tiempo currando en él y con ganas. Todos los días pienso en ello, pero no quiero poner fecha todavía porque me emociono".

Todo el mundo atento porque esta canija tiene aún mucho, mucho que enseñarnos.