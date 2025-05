Joaquina desvela que su primer álbum narra "ese autoconocimiento que se siente por primera vez en tu vida"

Nada más llegar Joaquina al estudio de Cuerpos especiales con Eva Soriano y Nacho García, la joven cantante no ha podido disimular su sonrisa. "Siento que somos amigos", ha declarado a los presentadores, que han devuelto el cariñoso mensaje a la artista.

"Es un disco que escribí entre los 18, 19 y 20 años", ha explicado acerca de Romper la burbuja, el álbum debut de la venezolana, que "ese autoconocimiento que se siente por primera vez en tu vida". "Hacer cosas y pensar en que lugar quieres para ti mismo en el mundo", ha desvelado la autora.

Como ejemplo, Carta (a mí), un tema en el que "habla de la ambición de querer salir de tu casa y comerte el mundo", o Gracias x estar aquí, "la última, es una antítesis de Carta (a mí), no importa lo lejos que vayas que, cuando vuelves a casa, es lo mejor que tienes", ha explicado. "Siento que con este proyecto me senté a pensar en el orden y como quería contar la historia", ha sintetizado.

Sin embargo, ha confesado que aunque pasa mucho tiempo fuera de casa debido a las giras, sigue viviendo en su casa familiar de Miami. "No tengo apuro, hasta que no me pueda comprar mi propio piso en Miami no se si me iré de casa de mis padres", ha explicado entre risas.

Su nueva visita a España, donde ha aterrizado para llevar a cabo varios compromisos musicales, ha servido para que inaugura el Hall of Fame de Cuerpos especiales al convertirse en la primera artista que se sienta tres veces en El rincón de cantar para deleitar a los oyentes con sus tema en acústico.