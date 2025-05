Última hora rueda de prensa de Melody sobre Eurovisión: cuándo empieza, su puesto en la final y vuelve a ver su actuación

Casi diez días de silencio junto a su familia

Que Melody no se haya pronunciado sobre su puesto en Eurovisión durante casi dos semanas no ha hecho más que aumentar la expectación. En este tiempo, la artista se ha refugiado en su entorno más cercano y no ha salido de Dos Hermanas. "Yo he estado con mi niño, no estoy mal. Hemos hecho nuestro trabajo y ya está. Yo soy una artista, y a lo que me dedico es a cantar. No hay drama, ya lo hablaré en la rueda de prensa. No hay nada raro, no pasa nada", dijo para micrófonos como el de Y ahora Sonsoles a finales de la semana pasada.