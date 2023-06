Juancho Marqués presenta 'Paraíso 39', su nuevo disco: "Lo hice disfrutando con amigos, eso es el éxito para mi"

Paraíso 39 es el título del quinto disco de Juancho Marqués pero también el de la calle de Vivero (Lugo) donde nacieron las canciones. Un trabajo íntimo en el que reflexiona sobre su evolución personal y artística con la perspectiva que le otorgan tantos años de experiencia en la industria.

El primer vistazo de lo que hoy es Paraíso 39 lo lanzó hace ya un año. Ojos del Nativo fue el arranque de un proyecto creado "sin pensar ningún estilo". "Lo hicimos solo disfrutando con amigos, eso es para mi es el éxito".

Presentó la canción -grabada con sonido 360, envolvente- en varios cines, una especie de eventos/homenajes tanto para su equipo como para los fans que lo han acompañado durante su carrera. "Yo los cuido y ellos me cuidan", destaca.

Tú que ves en mi es otra de las joyas musicales de este nuevo álbum. "La propuesta de este disco es que la música al final es la cosa más importante de las cosas menos importantes", cuenta el sevillano, que lleva toda su vida afincado en Aranjuez, donde además este sábado de madrugada ofrece un concierto gratuito.

Son 16 temas los que forman este nuevo trabajo, un disco que grabó en un estudio que sin pretenderlo terminó llenándose de influencias.

"Queríamos ser dos o tres pero luego empezó a venir gente al estudio. El director del coro, el bajista, el guitarrista... Y dije '¿Por qué no hacemos un disco pensando en eso?'. Todas las letras que escribí me nacieron allí, no había nada escrito antes. Para componer necesito buena vibra. Todas las canciones están compuestas al instante, hemos hecho tres canciones en el mismo dia, o en medio hora", recuerda sobre esa inspiración casi innata que brotó de las emociones y el entorno en el que se encontraba. "Valoro a la gente que está día a día", apostilla.

Este verano Juancho Marqués vuelve a la carretera para recorrer las principales ciudades de la geografía española, un tour que vivirá su apogeo con una fecha realmente especial. El 17 de noviembre tiene una cita en el WiZink Center.

"Es un concierto por el que estoy muy ilusionado. Llevamos preparándolo mucho tiempo. Habrá sorpresas. Yo soy el artista que más fama tengo de gastar en toda mi agencia, que también llevan a Quevedo o Natos y Waor, pero es que la satisfacción que te da hacer algo así...", explica sin desvelar cuáles serán esas sorpresas pero reconociendo que se esmera mucho en trabajar tanto su puesta en escena como el imaginario que rodea sus conciertos.

Prueba de ello es el poder de convicción que tuvo para fichar a un coro eclesiástico para uno de sus shows. "En Lugo fui a ver una Iglesia... Vi un coro, y me llevé a todo el coro a la Riviera. Los puse ahí con pasamontañas e incluso hicimos un documental de eso", recuerda.