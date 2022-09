Julieta Venegas: "Mi próximo disco es para bailar llorando, me gusta ponerle un toque chistoso al fracaso"

Ya es viernes y en Cuerpos especiales nos vestimos de gala para recibir a una artistaza: ¡Julieta Venegas! Y el motivo de su visita no es otro que presentarnos Te encontré, su nuevo single que es el cuarto adelanto del que será su próximo álbum de estudio.

Sobre este nuevo trabajo, Julieta revela que saldrá en noviembre, pero no puede desvelarnos el título, aunque asegura que es el nombre de una de las canciones que todavía no ha salido.

Volviendo a Te encontré, Venegas confiesa que es "la única canción de amor feliz" del álbum, ya este nuevo trabajo lo define como "un disco para bailar llorando".

"Me gusta mucho la ranchera dramática, las canciones despechadas, pero cuando escribo no me sale ser tan solemne dramática, le pongo un toque chistoso en el fracaso amoroso", añade.

Sobre el videoclip de Te encontré, con el que contó con tres directoras argentinas, confiesa que no le gusta hacer el típico vídeo de "cantante mirando a cámara", y le gusta implicarse en las historias que se narran en sus vídeos.

Este 2022 hace 25 años que Julieta Venegas lanzó su primer álbum. Aunque reconoce que no mira mucho al pasado, sí que aprecia cambios en su música: "Pienso en los discos como retratos, como fotos de momentos de mi vida. Pero no escucho mis discos".