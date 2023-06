Lala Chus: "Mi abuela pensaba que esa señora estaba muerta y la paseaba por la residencia"

Lala Chus ha hecho una confesión en [[LINK:EXTERNO||||||Cuerpos especiales]]: de pequeña era un poco mentirosa y también, muy crédula. No se cuestionaba las historias que le contaban sus compañeros de clase y esperaba que ellos hicieran lo mismo con las suyas.

"No cuestioné la historia de un niño que decía que le daban mucho miedo los perros porque cada vez que iba a casa de su abuela, tenía un perro, que si se acercaba a la abuela, lo amenazaba con la mirada. Dice que tenía mirada de humano, el perro. El niño decía que si se quedaba casa de su abuelo tenía miedo porque decía que por las noches, escuchaba a su abuela moviendo mucho mueble, mucho movimiento... El niño se asomaba para ver si estaba el perrete y escuchaba cosas", ha contado Lala Chus. "El tema es que le preguntaba a la abuela al día siguiente y ella le decía que se tomaba su pastillita y dormía toda la noche. Así que se quedaba traumatizado el chaval".

Otra historia es que un día su abuela se fue a hacer la compra "y el perro se creía que el niño había ido también a comprar". "Este chiquito decía, y yo me lo creí, que cuando se fue la abuela supuestamente con el niño, empezó a pasearse por el jardín sobre solo dos patas. El niño se quedó mirando a los ojos y el perro huyó". ¡Me han pillado"

La historia de la residencia de la abuela de Lala Chus

La anécdota del compañero de Lala Chus ha servido como adelanto de la historia "100% real" que ha vivido la colaboradora de Cuerpos especiales este fin de semana en la residencia en la que vive su abuela.

"Está más sorda que un gato de escayola, real. Está muy sorda, pero de cabeza está bien", ha contado sobre su abuela, que en la visita les contó que había muerto la trabajadora social de la residencia. "Se ha muerto, no sé qué ha pasado pero se ha muerto. Tenemos todos un disgusto... La movida es que sigue viniendo a la residencia. A mí el otro día me llevó al baño, me subió al ascensor, nos trae los dibujos para pintar", ha recordado Lala Chus sobre lo que les dijo su abuela.

"Yo me imagino a mi abuela con un fantasma en el ascensor... Luego le preguntamos a la directora. ¿Se ha muerto Verónica, la trabajadora social? No, se ha muerto Valentina que tenía 108 años. Mi abuela se pensaba durante una semana que esa señora estaba muerta y se estaba paseando por la residencia", ha contado entre risas Lala Chus.

"¿No te parece de las cosas más graciosas del mundo imaginando a mi abuela pensando que un fantasma le lleva al baño y la vigila?", ha preguntado la colaboradora, que no ha parado de reír durante el final de su sección.