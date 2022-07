Lala Chus nos demuestra los motivos por los que es bruja

Tenemos a Lala Chus en su última sección de la temporada en Cuerpos especiales , donde intenta convencernos a todos de que no sólo es una gran fuente de crímenes chuscos sino que además... ¡es bruja!

Lala Chus nos ha deleitado toda la primera temporada de Cuerpos especiales con sus crímenes chuscos. Y cuánto más dudosa era la fiabilidad de éstos más nos ha hecho reír.

Pero en su última sección de la temporada no nos ha traído una escalofriante historieta que contarnos. Ha esperado al último programa para desvelarnos un secreto: es bruja.

Lala Chus tenía sospechas desde hace tiempo por dos motivos: sabe cuándo la gente está enamorada entre sí pero no lo verbaliza y tiene 'premoniciones': "Con certeza absoluta, lo veo al detalle. No es algo que me puedas preguntar al tuntún, lo tengo que ver venir".

Esto le ha hecho investigar sobre sus 'poderes' en la misma fuente en la que ha documentado todos sus crímenes chuscos: Google. Y las razones que determinan que es una bruja no tienen desperdicio. ¡Dale al play!