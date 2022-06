Lala Chus habla con la primera 'niña de la curva': "No morí en un accidente de tráfico"

Lala Chus nos ha traído en varias ocasiones historias terroríficas relacionadas con la leyenda de "la niña de la curva". Pero, ¿cuál fue la primera? Lala se ha puesto el traje de investigadora y se puso a navegar por Facebook, red social en la que ya solo queda Lala y... ¡la primera niña de la curva! Que se ha puesto en contacto con la colaboradora de Cuerpos especiales para narrarle su historia en primera persona.

La primera niña que murió en una curva fue en Orcasitas. Y desde entonces se ha dedicado a torturar a todo aquel que ha pasado por el fatídico lugar. "Esta es mi primera entrevista mundial porque Iker [Jiménez] ha querido siempre sacarme los dineros y hacerme fotos. Pero yo soy muy rápida y siempre saca fotos borrosas", confiesa la protagonista de esta historia.

Sobre su nombre, nos explica que siempre se ha llamado "Muerta de la curva", porque siempre ha sido muy "tísica". Pero lo más importante es que nos narra cómo fue su muerte, y no fue precisamente un accidente de coche: "Mucha gente piensa que fue en un accidente de tráfico, pero no. Fue porque me entraron unas diarreas muy fuertes y junto donde giras para entrar en la avenida de Los Poblados había una curva muy mal iluminada y yo estaba agachada y llegó un camión me llevó por delante".

Además, la Muerta de la Curva nos explica cómo es un día a día, el sindicato que han montado con todas las niñas de la curva y los requisitos que hay que cumplir para ponerse un nombre de muerta de la curva y muchas cosas más. ¡Dale al play para descubrirlo!