Lalachus y Bertus desvelan los secretos de 'Ke decirte ke no sepas', un show que "abraza la cutrez"

Iggy Rubín se enfrenta a la segunda entrevista en solitario de la historia de Cuerpos Especiales. Hay solo un precedente pero quiere olvidarlo: la charla con Carlota Cossials que le hizo sudar un pelín.

Ahora no le queda más remedio porque es básicamente imposible que Lala, su compañera de los viernes, se entreviste a sí misma. ¿Y cómo es eso? Pues porque nos presentan su show con Bertus 'Ke decirte ke no sepas'. Son más milleanials que no tener ilusión y ahora giran por teatros de toda España. Eso sí, no es un espectáculo cualquiera. "No es un refrito", dice Bertus. Ni furbys, ni tamagotchis... No.

Se lo pensaron muy bien antes de poner en marcha los bolos pero lo cierto es que casi les pilla el toro. "El día de antes de estrenar estábamos terminando de escribir, no focalizamos, somos como Elliot y ET, hasta que no vemos la inmediatez no nos ponemos en serio, hay que mirarlo en la psicóloga", cuenta Lala.

Ambos se han curtido bien en el mundo de la comedia. Si Bertus brilla en las redes, Lala despunta ahora con el stand up, y su unión es fantasía dosmilera. "Hay pelucas, monólogo... Pero es todo el rato los dos, muy mente colmena, y hay sketches y dineritos", cuentan sobre los secretos del espectáculo.

"Volvería a los 2000 pero solo una semana, porque ahora hay muchas cosas molonas, antes eran unos cuadros...", explica Lala antes de confesar que sus estilismos favoritos llevaban siempre incluidas diademas estilo "el Arrebato" y cinturones trenzados. Bertus es más de esclavas y cordones de oro con figuras de Cristo.

Su show "abraza la cutrez y el pasado" y en él desvelan sus secretos más oscuros. O sea, las pintas que llevaban de adolescentes.

Bilbao, Mallorca, Málaga, Granada, el sold out de Barcelona... "Madrid llegará en diciembre, del 1 al 3 en el Capitol, pero no hay entradas disponibles aun", adelantan. Son profesionales de crear expectación.

👉 Escucha Cuerpos Especiales de lunes a viernes de 07:00 a 11:00h en Europa FM.