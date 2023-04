LalaChus y los 'doppelgänger': la experiencia paranormal que ha vivido durante las vacaciones

Lala Chus ha regresado a Cuerpos especiales de las vacaciones con sus crímenes chuscos. La colaboradora del programa ha vivido una experiencia paranormal durante la Semana Santa y se ha guardado la anécdota para contarla en directo.

"Me han llegado muchos mensajes diciendome, "te he visto en la procesión de albacete, te he visto en el sur" y yo "pero si yo he estado en Fuenlabrada qué me estás contando", ha empezado relatando Lala. "¿?", le ha preguntado Iggy Rubín a la colaboradora.

"Voy a decir aquí abiertamente, la gente me pasa cualquier gorda que ve en el Instagram y me dice "eres tú", no amor", ha sentenciado. "Si te fijas bien es tu tia Encarni"; ha añadido Iggy.

A raíz de esta experiencia, el novio de Lala le dijo que a ver si iba a tener un doppelgänger, y ella, que no sabía lo que era, le dijo al chat GPT que le hiciese una sección para Cuerpos especiales sobre los doppelgänger.

La colaboradora ha explicado qué significa, y es bastante espeluznante, muy al hilo de sus crímenes chuscos: "El doppelgänger es un témino alemán que se refiere a la idea de un doble o reflejo fantasmal de una persona real. Se cree que este doble puede aparecer como una premonición de muerte o presagio de mala suerte".

También ha explicado que se dice que tenemos siete doppelgänger en el mundo, y no tenemos ni un 10% de posibilidades de cruzarnos con ellos, "como con su ex por madrid, según Ayuso". ha detallado.

Lala ha contado una terrorifica historia sobre Emily, una profesora de un internado lituano, y su doppelgänger, que tuvo lugar en el año 1845: aparecía una persoan igual que ella en sus clases imitándole, con un aspecto muy demacrado, y sus alumnas veían a la vez a la misma persona por el edificio. Finalmente acabaron despidiendo a la profesora.

Algunos famosos que tienen a este doble malicioso son la Reina de Inglaterra, Avril Lavigne o Leonrdo DiCaprio.