Leo Harlem cuenta el día que Santiago Segura le echó la bronca en 'Cuerpos especiales'

Este martes hemos recibido casi a primera hora al cómico "cansado de petarlo en televisión, teatros y salas de cine", como le ha presentado nuestro Iggy Rubín. "Muchas gracias por esta calurosa ovación, y más a esta hora", ha agradecido Leo Harlem, que no espera ni al desayuno para reírse. "Es la promoción más tempranera que ha tenido", ha reconocido.

Lleva más de 20 años en los escenarios arrancando carcajadas a la gente y hace años que debutó en el mundo del cine, concretamente en 2014, cuando apareció en Torrente 5: Operación Eurovegas.

Este verano vuelve con doble de queso. El cómico acaba de salir de la promoción de Como Dios manda, y esta semana nos ha presentado Vacaciones de verano, que se estrena en cines el próximo 6 de julio y donde los espectadores "se van a encontrar con dos tontos que somos muy tontos, que nos metemos en líos a lo tonto rodeados de un avispero de niños", tal y como define el propio Harlem.

VACACIONES DE VERANO. Tráiler oficial en español HD.

El otro "tonto" es Santiago Segura, que también es director de la película. Y la verdad es que los niños son un ingrediente que no falta en los films del productor. Así que Eva ha querido saber qué le parecen a Leo. "No los odio". "¿A algunos en concreto?", ha incidido Iggy. "Exactamente, hay que ser selectivo en este mundo. A mí el niño educado, o sedado, con una cosa potente, me parece una cosa admirable. Un chupetito con un poquito de morfina, eso es una bendición", ha hecho reír el cómico a nuestros presentadores.

"Os voy a sacar de esta conversación, porque no está quedando un programa muy 'niñofriendly'...", ha cortado Eva por lo sano. Iggy ha querido saber cómo distingue la promoción de tantas películas. "Todas son con chiquillos, yo ya no sé", ha contado desesperado el actor. "Debe haber un Dios en la ficción que ha dicho: 'le voy a castigar a este y voy a mandar una buena recua de chavales".

Su relación con Santiago Segura y la minibronca que tuvieron

Esta es la tercera película que Leo Harlem protagoniza con Santiago Segura. Pero actuar en producciones dirigidas por el también cómico es ya una costumbre. Su primera aparición en 2014 también fue de la mano del autor de la saga de Torrente.

Con tanta relación cinematográfica, Soriano le ha preguntado: "¿Te sientes su muso?". "Para nada, Santiago no tiene ningún problema. Sintonizamos bien, para trabajar también somos cómodos, o sea que nos llevamos bien", pero Harlem reconoce que le ha echado la bronca.

En una parte del último rodaje hubo un día que llovió muchísimo. "Era verano y estábamos con unos paragüitas, improvisando para cambiar el guion, y caía mucho agua y yo tenía los brazos empapados porque el paraguas era ridículo", cuenta el de León.

"Íbamos andando por una calle que resbalaba, todos los extras vestidos de verano, con un chaparrón... Al ir más rápido me equivoqué varias veces y hubo un momento que se puso él muy serio. Aunque luego se equivocaba él también", se han reído.

"A veces hay mucha presión, por situaciones más que por el propio guion. No por la forma de trabajar. Hay veces que se tiene que poner serio, pero el resto... el resto son consejos muy amistosos", ha reconocido el cómico.

una charla entre cómicos que se entienden cuando hablan de esas bromas que se les ocurre mfuera del guion: "cuando levantas la vista y ves a 9 técnicos con cara de: puedes hacer por favor el guion"

¡Atención, atención! ¡Exclusiva!

Este domingo Leo Harlem se va de vacaciones y no vuelve hasta dentro de 38 días. "Siempre cojo un mes, pero esta vez las he tenido que adelantar porque hay otra película en agosto".

Sí, también con Santiago. Y nos ha dado una pista. "Acaba en 4". "¿Torrente 4?" se han reído los presentadores. Es la cuarta entrega de Padre no hay más que uno.

La comedia es el lugar de origen del cómico que trabajó 12 años de panadero, pero no le teme al drama. "Ya lo estoy dando a diario, en la vida normal, lo que pasa que no me graban", ha asegurado. "No me importaría hacer un personaje serio". Así que, ojo avizor, que en nada tenemos a Harlem sacándonos la lágrima, y no precisamente de la risa.