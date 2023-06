Leo Harlem recuerda en 'Tómatelo menos en serio' el día que actuó en una boda llena de 'zombies'

Que siempre lo pasamos bien en el bar de Tómatelo menos en serio, se sabe. Pero la llegada del invitado de este jueves a la barra ha sido demasiado. "El mejor cómico de España", le ha introducido Ventura.

Es el último jueves de la temporada y Chenoa ha recibido radiante a un Leo Harlem que, con su característico humor, nos ha regalado sus mejores momentos. Además, nos ha contado cómo ha sido el rodaje de la película que estrena el próximo 6 de julio junto a Santiago Segura, Vacaciones en la playa.

Los artistas —que han confesado ser compañeros de crucero y trabajo en alguna ocasión— han empezado hablando de actuaciones y de si han asistido con sus respectivos shows a las famosas BBC (Bodas, Bautizos y Comuniones). "He actuado en todos lados, he hecho hasta striptease", ha confesado Harlem. ¿Dónde? "En la ducha, todos los días".

Pero, bromas a un lado, el cómico y actor nos ha confesado que ha actuado para despedidas de soltero y de soltera. "Antiguamente, cuando era un inconsciente", se ha excusado.

Esos recuerdos le han hecho refrescar la memoria y hablarnos de un capítulo que todavía no ha olvidado. "Era en una boda… que no iba bien la cosa. Los invitados estaban... Arriba. Pero muy, muy arriba, demasiado arriba. Llevaban sin dormir un par de días. O sea, que si me ponen de guardia de tráfico en The Walking Dead estoy más tranquilo", ha bromeado Harlem.

"No había uno que tuviera la boca en su sitio. Digo: 'No sé si viene a besarme o a morderme', parecía un ataque de zombies". El bar ha estallado de risa y Leo ha contado el desenlace de la historia (de la mayor parte de historias): "Acabé como pude, cobré y me fui".

'Vacaciones de verano', la película de Leo Harlem y Santiago Segura

Leo Harlem y Santiago Segura son oficialmente una pareja de cine. Esta es su tercera aparición juntos en la pantalla grande, y los artistas ya se han convertido en amigos. El próximo jueves 6 de julio estrenan Vacaciones de verano.

"¿Es duro de director?", ha preguntado Chenoa. "No, pero tiene claro lo que quiere contar y cómo lo quiere hacer. Luego tienes libertad para decirle: 'oye, esta frase yo creo que hay que decirlo así', pero luego si no lo haces como él quiere, pues te dice: 'mal".

En la película, Oscar y Félix son dos amigos que han perdido su trabajo y se ven obligados a trabajar temporalmente como monitores infantiles en un hotel de lujo. Ambos divorciados, tienen la misión imposible de compaginar su nuevo empleo con la atención a sus hijos durante un mes en verano. Así que la solución es simple: colar a los niños de rondón en sus trabajos.

Tráiler oficial de 'Vacaciones de verano'

Este tipo de producción llena de niños no es nueva para el cómico. "No tengo niños, pero son complicados. En la ficción estás un mes y pico de rodaje y acabas fed up (harto)".

Entre risas, Leo habla de su pasado como panadero y camarero (estuvo 12 años en los hornos) y echa la cuenta atrás de los años que lleva haciendo humor: 20. "Ahora es más problemático que nunca hacer comedia".

