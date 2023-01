Lola Índigo está de estreno. Acaba de lanzar Corazones rotos, su primera colaboración con Luis Fonsi.

La canción es un sueño para la cantante granadina, fan del puertorriqueño desde que tenía 15 años. "Me lo he bailado y me lo he llorado muchísimo", ha reconocido este miércoles en su visita a Eva Soriano e Iggy Rubin en Cuerpos especiales.

Conocerlo fue una auténtica sorpresa, ha reconocido. "Es más humilde que nadie, más compañero que nadie", ha añadido.

Fue durante la grabación de este programa cuando se dio cuenta que quería colaborar con él en esta canción. Lo recuerda perfectamente.

"Cuando cantó en La Voz una canción de Antonio Orozco, sentí un pellizco en el pecho y dije: 'Quiero que esté en mi canción", ha explicado sobre el día que interpretó Entre sobras y sobras me faltas con Orozco, Pablo López y Laura Pausini.

El secreto del videoclip de 'Corazones rotos'

Lola Índigo y Luis Fonsi cantan juntos Corazones rotos y también protagonizan el videoclip de la canción, del que la cantante ha descubierto un secreto durante la entrevista.

El parking que aparece en el videoclip es el parking de Rivas, en Madrid. Cuando Lola Índigo leyó el plan de rodaje pensó que sería un parking cubierto, con calefacción, pero nada más lejos de la realidad.

"Me da mucho miedo el frío en los rodajes. Lo paso muy mal", ha confesado. Y no solo no fue un parking exterior, sino que además tuvo que rodar totalmente empapada. "Cuando vi la pedazo de grúa, pensé: esto tendrá un termo dentro... Cero grados y allí cayó agua congelada", ha añadido Lola Índigo que pudo meter mano en el vestuario.

"Me querían poner un body putero y dije no no no. Llamaron a Martín de DVICIO, que vivía cerca y apareció con un neopreno. Me salvó la vida", ha contado sobre la indumentaria que luce sobre el techo del coche.

Lola Indigo, en el videoclip de 'Corazones rotos'. // VEVO

Corazones rotos forma parte de El dragón, el tercer disco de Lola Índigo que la llevará a actuar de nuevo en el Wizink Center de Madrid (6 de mayo) y en el Palau Sant Jordi de Barcelona (13 de mayo).

El nuevo trabajo no tiene fecha concreta de lanzamiento. "Sale en primavera, decimos así porque no queremos pillarnos los dedos y que pase algo", ha reconocido.

"Nos la pegó Shakira"

Antes de Corazones rotos, Lola Índigo lanzó en agosto el tema Discoteka con María Becerra, un tema que suena con fuerza estos días.

"Nos la pegó Shakira", ha dicho la cantante sobre el resurgir de la canción. "Después de la sesión 53 con Bizarrap, la canción de Discoteka ha subido al puesto 26 en Spotify", ha contado la cantante antes de sentencias: "Shakira ha hecho que todas las mamis facturen".