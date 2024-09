La La Love You: "Tocar para 20.000 personas se ha convertido en nuestra rutina"

Probablemente sean los invitados más veteranos de Cuerpos especiales y se nota en la familiaridad que mantienen que con Eva Soriano y Nacho García. La La Love You vuelve al antimorning show de Europa FM para charlar sobre sus éxitos, su nuevo álbum, y sus futuros conciertos. "Cuando tocamos en un concierto de 20.000 personas decimos: Otro día en la oficina (...) No nos acostumbramos, pero sí que ya es nuestra rutina", han explicado.

No es de extrañar, ya que los discos de oro y de platino de sus singles y álbums no dejan de acumularse, literalmente, porque les "falta un taladro" para colgar cada uno de los galardones. Un éxito que, a pesar del reconocimiento del que gozan la banda madrileña sigue sorprendiendo a sus integrantes, que no terminan de entender cuál es la fórmula del hit porque, como han explicado, algunas composiciones que apuntan alto luego "pasan desapercibidas".

No es el caso de El fin del mundo, su mayor hit que ha batido récords en plataformas y que ya se ha convertido en fijo de todas las listas de éxitos.

El grupo ha aprovechado para presentar enpero que, como han advertido, no tiene fecha de lanzamineto. aún. "No sabemos cuando viene", han apuntado.

De cara a futuro, La La Love You mantiene una apretada agenda de eventos en la que no falta su participación en festivales como el Sonorama Ribera Ibiza o un viaje transatlántico a México, apenas para promocionar una fecha.

