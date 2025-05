Eva Soriano insiste con Chayanne y le dedica una nueva canción inspirada en 'Madre Tierra'

Érase una vez una fan. Érase una vez Eva Soriano.

No es ningún secreto que la presentadora de Cuerpos especiales es gran fan del puertorriqueño y sueña desde hace tiempo con conocer al cantante de Torero. Su gran oportunidad ha llegado este mes de mayo gracias a la gira Bailemos otra vez, que arrancó el 6 de mayo en Bilbao y que el jueves 29 de mayo pasa por Madrid. ¿No es esta la oportunidad perfecta para que el cantante visite el programa?

Eva Soriano lo tiene claro (y nosotros también), por eso insiste con música para convencer al cantante. En marzo versionó la canción Salomé para llamar su atención y, ahora que se acerca su concierto en Madrid, ha vuelto a dedicarle una de sus canciones.

Con la música de Madre Tierra de fondo, Eva Soriano le ha cantado su carta a la ciudadanía pidiéndole (una vez más) que pase por el programa. ¡Eva quiere conocerlo y nosotros queremos vivir este encuentro!

♫♪ Te vienes a mi tierra y no vas a saludar

Te echamos mil DMs y silencio sepulcral

Tendremos mal tu móvil

No podemos contactar

Revisa tus mensajes y la bandeja de SPAM

Avión, avión... que quites el modo avión

Que no, que no... Ay, Elmer, no me contestas

Rencor, rencor... Mejor, mejor, tú vente cuando quieras

Elmer, coge tu móvil

Desliza hacia arriba

Ni una carita coqueta

Al WhatsApp me envías

Al menos tú hazme una perdida

Contéstame no me hagas ghosting ♫♪

Las otras canciones de Eva Soriano a Chayanne

Esta no es la primera vez que Eva Soriano versiona a Chayanne. La presentadora de Cuerpos especiales, a la que hicieron una piñata con la cara del puertorriqueño por su 34 cumpleaños, ya ha cambiado la letra de Salomé y Humanos a Marte.

En marzo de 2024 la presentadora le dio la vuelta a Salomé para invitarlo al programa aprovechando su regreso a España casi 10 años después de su último concierto: "Una idea loca, viene a mi cabeza | que tú eres artista | y yo hago aquí muchas entrevistas".

Antes, aprovechando la visita de su sobrina Lele Pons, Eva Soriano le cantó Humanos a Marte: "Te quiero desde que iba a clase | con brackets y ropa de Mistral | en mi cuarto yo hacía tus bailes | 'Salomé' me enseñó a perrear". El mensaje surtió efecto porque Eva Soriano llegó hasta Chayanne, que le envió un mensaje a través de su sobrina.

"Te mando un fuerte abrazo Eva, recibí el mensaje tuyo por la Lele, recibí el mensaje por la radio... Me encantó tu versión de Humanos a Marte", le dijo el cantante en un vídeo que dejó a Eva sin palabras.