Lucho RK reflexiona sobre el éxito de los artistas canarios: "Tenemos mucho enlace con Latinoamérica, eso nos diferencia"

El cantante Lucho RK se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la escena musical tras el lanzamiento de su primer álbum, SORDO DE UN PIE, con el que ha conquistado los primeros puestos de las listas de éxitos y se ha pasado por Cuerpos especiales para contar todos los detalles del proyecto.

"Ni yo lo esperaba", ha confesado sobre el éxito conseguido con este trabajo en el que, además de la versatilidad de su registro musical, destaca su llamativa portada basada en el autorretrato de Van Gogh. "Lo tengo en mi oficina", ha explicado sobre el cuadro, "estoy un poco harto de la gente que explota la IA y esto algo hecho a mano, que costó días, y hecho por el artista español Isi".

Un artista que se suma a la lista de cantantes provenientes de las Islas Canarias que han conquistado al gran público. "Las raíces que tenemos no se ven en muchos sitios. Tenemos mucho enlace con Latinoamérica", ha reflexionado, "es algo que nos diferencia y creo que a la gente le llama la atención".

Como no podía ser de otra forma, el canario ha explicado cuál es el vínculo que mantiene con Fito Cabrales, cuyo verso "sordo de un pie" de la canción Me equivocaría otra vez da nombre al álbum. "Viene completamente inspirado en este pedazo de artista, que mis padres me inculcaron mucho desde pequeño, como Estopa o Maná", ha recordado, confesando que los bailes tampoco resultan su punto fuerte aunque, de vez en cuando, saca los pasos prohibidos, esos que "salen solos en esos momentos en los que olvidas que estás rodeado de gente".

Además, también ha querido rememorar la "barbaridad" que supuso actuar en la pasada edición de La Velada del Año de Ibai Llanos, donde cantó junto a su compañero y amigo La Pantera, demostrando cómo ha conectado con las generaciones más jóvenes.