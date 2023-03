Luz Casal recupera la canción 'Un poco más de amor' de hace 30 años: "Ahora la canto como hastiada"

Luz Casal está a las puerta de lanzar su nuevo disco. La cantante gallega presenta el viernes 24 de marzo su nuevo trabajo, Las ventanas de mi alma, su 16ª álbum de estudio que llega después de cuatro años de trabajo.

Pese a la experiencia y los discos anteriores, la cantante reconoce que sigue con los nervios propios del estreno. "Yo sé lo que he hecho y sé el nivel de satisfacción que tengo con este álbum, ahora falta que la gente piense lo mismo que yo", ha contado a Eva Soriano e Iggy Rubín en su visita este martes a Cuerpos especiales, y ha reconocido que por ahora no quiere meter ningún cambio.

"Lo escucho y todavía no pienso 'deberíamos haber puesto ese bajo más durante toda la canción'. De momento estoy 100% satisfecha", ha añadido sobre este trabajo del que ya ha adelantado dos singles, Hola, Qué Tal y Estaba escrito.

El disco también incluye la canción Un poco más de amor, escrita hace 30 años y que ahora cobra más sentido que nunca.

"Resume la actualidad y estos 30 años en los que repetimos el mismo tipo de errores, errores que significan pérdidas de vida, abusar del agua, etcétera", ha explicado la cantante, que inicialmente escribió la canción para el disco A contraluz (1991). "Cuando la grabé era tan intensa que cuando la escuchábamos, al terminar la grabación, nos producía como ansiedad", ha contado Luz Casal sobre por qué decidió apartarla.

"La aparqué y cuando empezó la Guerra de Ucrania volvía a ese momento", ha explicado sobre este tema de letra poderosa y coescrito junto a la fallecida Carmen Santonja, "una de las mujeres que ha hecho letras más importantes de la historia de la música popular en España".

Luz Casal canta Estaba escrito con un tono diferente: "Yo creo que está cantada de otra manera. Han pasado 30 años y tengo otro espíritu, otro sentimiento, otro análisis de las cosas que suceden y lo que he hecho es cantarla como hastiada. Pero solo en esa canción. Solo ahí".

Otra canción es Hola, Qué Tal, que nace de las conversaciones que Luz Casal mantuvo con más de 2.000 personas desconocidas durante el confinamiento. "Yo decía, '¡Hola, qué tal! Soy Luz Casal' y podían podían pasar infinidad de cosas", ha contado la cantante, que llegó a recibir respuestas tipo 'Venga, anda ya... y yo, María Callas'.

Este tipo de respuestas fueron anecdóticas, ha contado la cantante que con el tiempo se ha encontrado con algunas de las personas que llamó. "Me pegan unos abrazos que me descoyuntan", ha contando sobre estos encuentros. "Me gusta que me abrace, me achuchen... Me resulta muy tierno".

Luz Casal elige 'La parte difícil'

Luz Casal incluye sonidos roqueros en el disco con la canción Antes que tú. "Lo que tienes al final sales. Hay una actitud, una forma de ser", ha añadido sobre este tema.

En su esencia, dice la cantante, que se define como una persona compleja. "Soy muchas cosas a la vez", ha dicho sobre su forma de manifestarse musicalmente. Le viene como anillo al dedo la canción La parte difícil, en la que colabora con Viva Suecia.

"Elijo la parte más compleja de todo. Lo más difícil. Lo fácil está trillado. Salirse a la aventura", ha añadido sobre su forma de ser.

Luz Casal reconoce que grabar con los murcianos fue una gran experiencia. "Son totales. Sabía que iba a estar bien arropada por Santos, el productor del álbum, y la canción me gustaba. Cuando la escuché dije, puedo meterme en ella", ha contado sobre por qué dijo sí a la colaboración.

"Algunas colaboraciones sí me piden. Suelo decir que sí si la canción me pega y me gusta. Si veo que hay una distancia enorme de tesitura y que voy a parecer que estoy debajo del suelo cantando o que me pisaron los dos pies, está claro que no puedo participar", ha añadido sobre este tipo de trabajos. "Me gusta meterme en aventuras con otros colegas y tener una cierta seguridad de que no les voy a estropear la canción".