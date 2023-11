Malena Alterio: "A veces es frustrante que me digan que siempre seré Belén, pero estoy muy feliz de haber hecho ANHQV"

Thriller, comedia negra y drama psicológico.

Esos son los ingredientes de la nueva película de Malena Alterio, Que nadie duerma, en la que interpreta a una mujer que tras perder su trabajo de programadora informática decide dar un giro y convertirse en taxista. "Me volví un poco loca en el rodaje porque la forma de trabajar de Antonio Méndez, el director, era un poco curiosa, él viene del documental e improvisa mucho", dice la actriz argentina sobre la dificultad de un trabajo que no sabía bien cómo iba a ser cada día.

"A mí me gusta conducir, pero me pierdo un poco, mi sentido de la orientación no está bien. Me he dado cuenta haciendo esta película que soy buena conduciendo", explica Alterio, que para poder construir el personaje de Lucía, la protagonista, se paseó por Madrid con varias taxistas. "Viví la experiencia real de ir de copiloto, las historias que cuentan son muy curiosas", dice.

Lo que sí que es una curiosidad es que su madre pensó en adquirir una licencia de taxi para la familia por si las cosas no iban bien en la interpretación. Ernesto Alterio, su hermano, también se dedica a la profesión, así que el miedo de su progenitora era razonable. "Quería que Ernesto hiciera las noches, que son más peligrosas, y yo el día", comenta.

Su personaje no busca el amor como viene sucediendo de manera habitual en la ficción, sino poniendo el deseo femenino en el centro de la historia. "Fue un trabajo que se fue cocinando mientras lo estábamos haciendo", cuenta sobre esta adaptación libre de la novela de Juan José Millás. "Fue el director el que fue construyendo el personaje de Lucía, es una mujer que toma sus decisiones, en valiente y tira para alante", explica.

Mezclaron actores reales y gente de la calle. "He hecho escenas con taxistas, abogados, la profesora de canto... Esos personajes no son actores y está tan empastado que no se nota la diferencia".

Malena Alterio es, además, la inolvidable Belén de Aquí no hay quien viva. Y una de sus escenas más míticas tiene una frase que en Cuerpos especiales utilizamos para hacer "el break para el coffe", pero claro, incitar a los niños que nos escuchan a beber un café tan pronto... Pues está feo. Por eso le hemos pedido que nos grabe "un break para un zumo".

"En mi casa pasar la Navidad es una gozada, siempre hay un aroma argentino que nos acompaña. En marzo estuvimos en Buenos Aires por un recital que hace mi padre, que tiene 94 años, que es pura luz y pura humanidad. Mis padres son mi ejemplo a seguir", explica la actriz, a la que también reconocen como Belén de ANHQV en Cuba, Venezuela... "Es la cuarta generación ya, hay chavales pequeños que me reconocen y digo 'pero si no habían nacido'. Es un fenómeno", cuenta sobre la legendaria serie que le ha dado su papel más global.

Lo recuerda con mucho cariño, pero reconoce que a veces "es frustrante seguir trabajando y haciendo películas" para que la encasillen y le digan:"siempre serás Belen". Aun así, mantiene que le hace muy feliz haber hecho la serie y que la gente la siga disfrutando.

