Mau y Ricky: "Melendi nos llamó cuando vio que le habíamos cambiado el coro y el título a su canción"

Tenemos en Cuerpos especiales a los hermanos Mau y Ricky, que vienen a presentarnos su nuevo single No puede ser. Un tema en el que colaboran con nada más y nada menos que Eladio Carrión. "Somos amigos desde hace tiempo y queríamos hacer una canción juntos. Habíamos escrito juntos pero nunca había salido nada. Y cuando le mandamos la canción nos contestó de una manera tan hermosa diciendo 'no puedo esperar que todas las personas pensaron en mí, muchas gracias'. Y eso viniendo de una persona que admiras es muy lindo".

El videoclip está rodado en un parque de atracciones, un lugar muy divertido aunque no lo fue tanto para uno de ellos. "Yo amo los parques de atracciones pero me mareé mucho. Una de las atracciones es un martillo que va dando vueltas y me hicieron montarme cuaro veces seguidas. Lo hice una vez y me fascinó. Después de la cuarta dije 'ya no puedo más", explica Ricky, que tuvo incluso que acostarse en mitad del rodaje para recuperarse.

Futuros tíos de Índigo, el bebé de Evaluna y Camilo

Mau y Ricky son hermanos pero también lo son de Evaluna Montaner, que está a punto de convertirles en tíos cuando nazca el bebé fruto de su relación con Camilo. "En cualquier momento nos sorprende a todos. Eso me tiene muy emocionado y es el tema de conversación de la familia. Estamos haciendo apuestas de cuándo nacerá", explican.

Además, cuentan que Evaluna no quiere saber el sexo del bebé y todo el mundo le explican diferentes teorías de lo que puede ser según la forma de la barriga.

La anécdota de su colaboración con Melendi

También hablamos sobre su colaboración con Melendi, La boca junta. Los chicos nos explican que cuando Melendi les envió la canción le pidieron escribir ellos mismos su verso. "Luego quisimos cambiarle un poco la letra al coro, que justo era la parte del título de la canción. Y fue algo que nos puso muy nerviosos y lo que hicimos fue mandarles una nota de voz de nuestro verso, pero no del coro. Entonces pasamos dos semanas sin decirles que habíamos cambiado el coro", explican.

Cuando Melendi recibió la canción los llamó por teléfono: "Debo deciros que al principio me ha sacado un poco de onda. Y ahora no me lo puedo sacar de la cabeza. Si le quito el dembow que le habéis metido ya no me gusta".

Otro de los amigos españoles de Mau y Ricky es Dani Martín. Eva e Iggy les preguntan si tienen en mente hacer una colaboración con él, pero dicen que es "muy caro". "Tenemos una relación hermosísima, pero he cometido un error y es que no le he escrito diciéndole que estamos aquí".