Melifluo: "El vídeo de 'Ahora me toca a mí' lo ha hecho Pope. Más allá de lo que hacíamos con Supersubmarina, somos colegas"

PRESENTA 'AHORA ME TOCA A MÍ'

Los hermanos Juanca y Antonio Gómez visitan Cuerpos especiales para presentar Ahora me toca a mí, el nuevo single de Melifluo. "Esta canción era la necesidad de liberarnos y de que ahora me toca a mí y no tiene más trasfondo que esto", explica Juanca.

"Esta canción me la imaginaba en Baeza, donde en los botellones de amigos siempre hay música y pienso en mi grupo de amigos", añade Gómez.

Todo queda conectado en Melifluo. El videoclip de Ahora me toca a mí lo ha hecho Pope, bajista de Supersubmarina, grupo en el que Juanca era batería. "No es solo la música que hacíamos con Supersubmarina, al final somos colegas. Él [Pope] está trabajando en foto y vídeo y nos echó una mano y estamos muy contentos con el resultado", explican.

Tras el lanzamiento de Ahora me toca a mí, Melifluo continúa en el estudio grabando más música nueva. "Estamos en proceso de composición para preparar el verano. Iremos sacando temas poco a poco y como ya tenemos suficientes para hacer un bolo de 50-60 segundos, pues en ello estamos".

Por último, Eva Soriano e Iggy Rubín le hacen un test de hermanos a Juanca y a Antonio para saber cuánto se conocen. ¡Dale al play!