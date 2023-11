Mikel Izal: "Cuando la gente te dice que eres su ídolo, es irreal, porque no saben cómo eres"

El single El Paraíso ha acompañado a muchos este verano como banda sonora, ya que fue el primer single que lanzó de este nuevo álbum, pero lo cierto es que Mikel ya se ha cansado de escucharla. "Ya la odio, hay mucha gente que la odia y yo entre ellas", bromea.

El Grito y La Gula son los últimos adelantos. "El grito es un desahogo para mí, hablar del dolor ayuda, y gritar las cosas que pasan creo que hace que duelan un poco menos", explica sobre este disco, que al final es "una introspección, un repaso sobre las cosas que me pasan", dice. Es su primer trabajo en solitario y supone un antes y un después en su carrera musical. Los títulos de las canciones funcionan a modo de recorrido personal: La rabia, El presente, La verdad...

La Gula tiene mucho que ver para con eso de quererlo todo al instante y nunca terminar de disfrutar del todo. Como cuando llevas mucho tiempo esperando las vacaciones y luego lo que quieres es volver al trabajo o te decepcionas por el viaje. "Es un problema primermundista, no me da vergüenza contarlo", cuenta. "Al paraíso no se llega, se hacen como breves visitas, y a mí me cuesta identificar que estoy en una de esas visitas", explica antes de desvelar su mote de la universidad: angus.

Está desintoxicándose de las redes porque le resultan muy nocivas e "irreales", más allá del postureo, tanto para leer comentarios positivos como negativos. "Cuando la gente te dice que eres su ídolo es irreal porque la gente no sabe cómo eres, igual que los que critican. Te arriesgas a que las opiniones de gente que no te conoce nada pesen más que lo que te dicen tus amigos y tu familia", reflexiona.

El intercambio de regalos ha sido pura magia. Nosotros le hemos dado la llave de su taquilla en el estudio, porque ya ha venido cinco veces y le toca, y él nos ha traído una canción inédita, La Huida.

La gira de Mikel Izal servirá de carta de presentación del esperado nuevo álbum El Miedo y el Paraíso -que sale este viernes a la venta- con shows que prometen sorprender y lograr una nueva atmósfera en los temas de las distintas etapas del artista.

El repertorio estará basado en su nuevo álbum junto a una selección de canciones que han marcado la carrera de Mikel Izal como compositor en los últimos años. Temas que contarán con una nueva producción musical y arreglos desarrollados junto al productor Pau Paredes. "Voy a hacer una nueva producción de los temas, acercándolos al sonido del nuevo disco", cuenta.

