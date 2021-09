Mikel Izal presenta 'Fotografías': "No es que quiera hacer cosas raras, es que necesito emocionarme"

Mikel Izal se suma a los Cuerpos especiales y este viernes ha visitado a Eva Soriano e Iggy Rubín en el estudio para presentar su último tema. Fotografías es un resumen vital en primera persona centrado en las experiencias positivas y es también el segundo adelanto de Hogar, el quinto disco de estudio del grupo.

"Es una canción especial que se sale de la línea de colorear y eso de salirme de la línea me pone muy cachondo", ha dicho nada más empezar la entrevista.

El cantante asegura que se emociona cada vez que saca un nuevo tema y este es "muy especial". "Es una vomitona de buenos momentos. La escribí el año pasado. Me di cuenta de que a veces deambulamos por lugares en los que la tristeza nos afecta más que la felicidad y decidí hacer una canción de puro buen rollo", ha contado el artista, que tras esta reflexión decidió hacer una recopilación de buenos momentos.

De hecho, Fotografías "empezó siendo una lista de esas cosas" y luego fue evolucionando a lo que es ahora, una canción que muy poco tiene que ver con el estilo anterior de Izal.

"Yo me aburro de mí mismo con mucha facilidad", ha contado sobre este cambio de estilo. "No es que quiera hacer cosas raras, es que necesito emocionarme con lo que estoy haciendo. Yo soy un tío muy inconformista, muy inquieto y eso es un problemón".

'Meiuqèr', la primera canción de 'Hogar'

Fotografías llega después de Meiuqèr, la primera canción de su disco Hogar. Otra canción que rompe con el estilo de Izal y que fue clave para el cantante.

"Es la canción que me desbloqueó", confiesa. "La última que había escrito fue Pausa, mucho antes, y llegó esta canción para hacer que me volviera a levantar. Esta canción me sirvió para recordar que soy un músico", añadió Mikel Izal sobre este tema que es el punto de partida de un disco compuesto por 10 canciones y dos tramontanas.

"Esto es porque se abre y se cierra con el sonido de la sierra tramontana de Mallorca". Uno es el sonido de las 7 y pico de la mañana, cuando llegaban al estudio a grabar. El otro es el sonido pasadas las siete de la tarde, a la hora del atardecer, el último día de grabación en Mallorca.

Escucha 'Fotografías'