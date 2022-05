Nena Daconte revela en 'Cuerpos Especiales' la inspiración de su nuevo sencillo ‘Despierta, Madrid’

Nena Daconte nos visitó hace poco junto a La La Love You para presentar su colaboración del mítico tema Tenía tanto que darte. En esta ocasión, Mai Meneses ha venido para presentar el nuevo trabajo de Nena Daconte, Despierta, Madrid, que ya está disponible.

Iggy Rubín no ha dudado en decirle a Mai Meneses que el nombre de su canción es “un alegato a la coma del vocativo”. "¿Te lo has encontrado mal escrito?", le ha preguntado el presentador de Cuerpos, a lo que ella no ha tardado en afirmar rotundamente que ha visto problemas con las comas a la hora de escribir el título de su sencillo.

Despierta, Madrid formará parte del próximo disco de Nena Daconte, que verá la luz entre octubre y noviembre. Otro single que formará parte de este nuevo álbum es Detrás de cada luz, canción que lazó hace unos meses.

Madrid, su gran inspiración

Eva Soriano e Iggy Rubín no han tardado en preguntar a Nena Daconte de dónde viene la inspiración en Despierta, Madrid, a lo que ella ha respondido que la capital le tiene que despertar (pero no en sentido literal).

Mai Meneses ha confesado que le encantan los atardeceres en Madrid, y que mientras contemplaba uno fue cuando surgió todo: “pensé, ahora soy más consciente de todo, estoy aquí pisando tierra”. Se me ocurrió que Madrid me podía despertar con los atardeceres y amaneceres”, un momento 100% mindfulness en la vida de la cantante.

La madrileña indaga un poco más sobre este nuevo tema: “Se me ocurrió hacer una canción de amor trayendo un poco Madrid a ella”, una canción muy cañera con una letra que, según Eva, te araña el corazón.

Y es que Mai ha confesado que siempre compone cuando está triste, deprimida o de bajón, por eso sus letras son tan desgarradoras y van directa al corazón. “Ojalá siempre estés triste”, le ha dicho a la cantante, para que siga lanzando temazos.

La esencia del nuevo disco

El pop-rock noventero es la línea que va a seguir su nuevo trabajo. Ya hemos podido comprobarlo con las dos canciones que ha publicado previas a la salida del disco, que aún se está cociendo.

“Mi verdadera vocación musical nació en los 90, me apetecía recuperar esa esencia de bajo batería guitarra, todos tocando a piñón, y que la gente pegue botes, me encanta”, ha reconocido la cantante, que está loca por volver a la carretera y los escenarios.

Y no le queda mucho para que sus deseos se hagan realidad. El 5 de junio tendremos la oportunidad de ver a Nena Daconte en directo en Madrid, el 29 de julio en Ciudad Real, el 8 de septiembre en Madrid, el 1 de octubre en Gran Canaria y el 12 de noviembre en Cornellá, y aún quedan fechas por confirmar.

Su nuevo proyecto: un libro

Nena Daconte va a sacar su propio libro y nos lo ha contado en Cuerpos Especiales: "Voy a sacar un libro contando todas mis tonterías y mis cosas, qué relación tengo con la música, porque a veces ha sido un poco tóxica”.

Reconoce que es una apuesta arriesgada, pero que la editorial ha confiado en ella. Tardó un mes en escribir el libro y un año en hacer las correcciones que le exigía la editorial, para que el libro tomase un enfoque más musical.

“Creo que voy a contar cosas que no he contado nunca, pero me apetecía porque la gente que escucha mi música a veces no entiende muy bien las metáforas y las cosas que utilizo”, ha concluido Mai sobre esta nueva manera de abrirse a sus fans.