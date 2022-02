Nia Correia, sobre su serie con Sebastián Yatra: "El primer día de rodaje me fui a casa llorando"

La entrada de Nia Correia en Cuerpos especiales no ha sido como se esperaba. La artista traía churros para todo el equipo del programa, pero al escuchar a Eva Soriano decir que aunque Nia es su amiga, la apuñalaría por la espalda para ganar Tu Cara Me Suena, ¡los ha tirado a la basura!

Nia tenía que haber venido a Cuerpos especiales antes de las vacaciones de Navidad, pero no pudo venir porque Eva había dado positivo en coronavirus, y Nia había sido contacto estrecho de la misma persona que había contagiado a Eva y que hasta ahora no había querido revelar quién era.

Eva Soriano desvela quién les contagió el covid

"Solo puedo decir C.M", ha empezado diciendo Eva Soriano. A Iggy no le ha convencido estas iniciales, sabiendo que había algo más detrás, y tras insistirle a la presentadora de Cuerpos especiales, ha confesado: "Digamos que en Tu Cara Me Suena nos pegaron el Morancovid".

"Fue un contagio muy selectivo. Porque solo caí yo, cayó César y cayó Edu Soto", ha explicado Eva, a lo que Nia ha añadido "Y yo canté con Edu Soto y no me contagié".

El paso de Nia en los Juegos Olímpicos

Además de cantar como los ángeles, Nia fue animadora de los Juegos Olímpicos. "Fui a bailar en los eventos de voley playa. Bailábamos entre los tiempos muertos de los partidos de voley playa", ha explicado la artista.

Pero esta no es la primera vez que trabaja como bailarina en un evento deportivo: "Por el mundo sí hacíamos en basket de la ACB, en futbol... Yo soy portora, al ser alta".

Su nueva serie con Sebastián Yatra

Y como a Nia no hay nada que se le da mal, además de cantar y bailar también sabe actuar. Érase una vez es la nueva serie en la que ha trabajado con Sebastián Yatra y de la que nos revela el argumento: "Es un cuento de hadas. Son dos enamorados y de repente hay un hechizo en el pueblo y llegan dos invitadas a ese pueblo que lo alborotan".

Se trata de la primera serie en la que actúa y nos confiesa que el primer día terminó llorando. "Cuando estoy cantando noto el feedback del público pero ahí no. Y Manolo (Manolo Caro, el director) no me decía nada. Luego me enteré de que si no te dicen nada es que está bien, pero yo no lo sabía", ha empezado explicando.

"Dije mi frase y nadie me dijo nada, y siguieron grabando y me fui llorando a casa y llamé a mi coach y le dije que se me daba fatal", ha continuado revelando la respuesta cuál fue la única frase que tuvo que decir ese día: No, mi reina Soledad. No puede ser".

Afortunadamente, al poco tiempo se adaptó al rodaje y está muy contenta con el resultado.