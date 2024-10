Niño Paco atiza a Errejón: "No me lo esperaba, con esa cara de tonto que tiene..."

Niño Paco está al tanto de la actualidad y no podía dejar escapar su sección para abordar "el temita de la semana": las agresiones sexuales de Íñigo Errejón. "No me lo esperaba, con esa cara de tonto que tiene...", ha indicado el muñeco rebelde de Cuerpos especiales, que ha recordado que ha "salido de fiesta con Errejón" y que "todo estaba bien", aunque "es verdad que tenía los ojos muy abiertos".

"No me he metido una raya de velcro encima de otra marioneta en mi vida", ha expresado totalmente indignado tras todas sus peripecias, amparándose en que "una cosa es que lo haga un muñeco" por "ser inanimado", no un humano.

Además, Niño Paco ha aprovechado para pedir perdón cantando a Alba Cordero por el acoso al que la sometió durante las primeras temporadas de Cuerpos especiales, porque "no sabía cómo iba el medio audiovisual" y se "fijaba en gente como Alonso Caparrós".

